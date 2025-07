Enzo Fernández habló su adaptación al Chelsea tras la final del MdC: "No me sentía a gusto"

El Mundial de Clubes se terminó en el MetLife Stadium con el triunfo del Chelsea sobre el Paris Saint-Germain, y una de las figuras más destacadas fue Enzo Fernández, quien no solo brilló en la final, sino que cerró un ciclo de evolución personal y profesional con sabor a gloria.

El exmediocampista de River Plate se afianzó como pieza clave en el esquema de Enzo Maresca y con este nuevo trofeo internacional sumó un logro inédito: es el único jugador en actividad que ha ganado una Copa del Mundo con su selección nacional y un Mundial de Clubes con su equipo.

Enzo levanta el Mundial de Clubes | MEXSPORT|

Tras la consagración, Enzo habló con los micrófonos de DSports y repasó su difícil proceso de adaptación en Inglaterra, donde el camino no siempre fue fácil.

“Los primeros años me costaron, la pasé mal. Realmente no me sentía bien, no estaba conmigo mismo y no me sentía a gusto en los partidos. El primer año sentía que no me daba. No me sentía bien, hasta lesiones tuve y todo. Tuve que empezar a entrenar más, a prepararme más en la semana y a hacer entrenamientos extras”, comentó Fernández