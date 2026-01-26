Exjugador del América es separado de su equipo por presunto abuso

Pedro Aquino, exjugador del América, fue separado por parte del Alianza Lima debido a un presunto caso de abuso sexual destapado recientemente que involucra a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña que fueron borrados por la institución.

De acuerdo, a reportes el jugador peruano fue separado indefinidamente debido a la misma situación a la que se les señala a sus anteriores compañeros. Phillip Butters reveló, en su programa, que el exjugador de la Liga MX estuvo involucrado.

Pedro Aquino l X:palomadelsolar

"Zambrano entra al cuarto de la señorita y comienzan a tomar junto con Trauco, Aquino y Peña. Advíncula también estaba invitado, pero se negó a bajar. Ellos suben a buscar a Advíncula y él se niega a bajar. Todo está en video”, resalta el periodista.

Buitters continúa expresando: “Zambrano ya había premeditado invitar a las señoritas porque pagó la cuenta. Zambrano llama a sus compañeros y los mete en un problema. Reitero, Advíncula siempre se negó a bajar y a tener siquiera un contacto visual con la amiga de la amiga".

Alianza Lima l X:palomadelsolar

¿Qué sucedió?

La justicia de argentina inició una investigación luego de que una mujer, de 22 años, cuya identidad no fue revelada denunciara que el pasado 18 de enero fue víctima de abuso en el hotel Hyatt de Montevideo en Uruguay.

Dicha denunciante señaló a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña como los agresores quienes se encontraban en pretemporada con su equipo. La chica regresó el 21 de enero para presentarse, en su regreso a Buenos Aires, a un hospital público local para solicitar asistencia.

Pedro Aquino en un festejo l X:palomadelsolar

¿Cuál fue el comunicado del Alianza Lima?

Tras el suceso con los tres elementos, sin la inclusión de Pedro Aquino, el equipo resaltó un comunicado: “El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno.

“Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes”, resalta la narrativa del equipo ante esta situación que continúa bajo investigación.