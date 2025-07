¿KDB será el nuevo '10' en Napoli? Aficionados protestan por posible falta de respeto a Diego Armando Maradona

Los fichajes de la Serie A para la temporada 2025-2026 han llamado poderosamente la atención de los fanáticos debido a la veteranía, pero al mismo tiempo a la calidad que poseen un par de los recién llegados. Por un lado Luka Modric con el AC Milan, llegando a sus 39 años después de una gran trayectoria en el Real Madrid.

Y por otro lado, Kevin De Bruyne, quien llega para reforzar el medio campo del más reciente campeón de la Serie A, Napoli; sin embargo, un detalle visto en las redes sociales del equipo napolitano ha comenzado a levantar la polémica alrededor del fichaje del jugador belga.

¿De regreso el dorsal '10'?

En las primeras imágenes de Kevin De Bruyne como jugador de Napoli, se le puede ver muy contento mostrando su nueva indumentaria; no obstante, los fanáticos no tardaron en percatarse de un detalle muy importante. KDB porta el número 10 en su uniforme, situación que cambiaría por completo todo el panorama, ya que dicho número no ha sido utilizado ningún jugador desde que se inmortalizó en el 2000 en honor a Diego Armando Maradona.

La posibilidad del nuevo dorsal de KDB ha comenzado a dividir las opiniones de la afición en redes sociales, pues para algunos, este sería el fichaje ideal para poder romper con la tradición, pero para algunos otros, sería una total falta de respeto para El Diego, incluso catalogándolo como un santo.

Ante dicha situación, todo parece indicar que la elección de número para el jugador de Bélgica es solamente para las sesiones de entrenamiento, faltando aún por decidir su número para el torneo de liga.

Dorsales importantes de los campeones

La temporada 2024-2025 significó un nuevo Scudetto para Napoli de la mano de Antonio Conte y una camada de jugadores que se han vuelto más que importantes para la historia napolitana; no obstante ninguno de estos jugadores portaba el número 10.

Tal es el ejemplo de su jugador más valioso, el escocés Scott McTominay, quien llegó procedente del Manchester United para llegar a ser de los más importantes en la plantilla utilizando el dorsal 8. O su delantero Romelu Lukaku, quien fue parte impoirtante de la cuota goleadora del equipo portando el número 11 en la espalda; incluso algún ejemplo de temporadas pasadas como el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, quien a pesar de ser llamado 'Kvaradona', siempre utilizó el 7 como número oficial.

