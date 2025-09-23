Levante vs Real Madrid EN VIVO LaLiga Jornada 6

La sexta jornada de LaLiga se vivirá a media semana con un duelo cargado de contrastes: el Levante recibirá al Real Madrid en el Estadio Ciutat de Valencia. Los granotas intentarán frenar a un rival que ha demostrado un inicio perfecto en la temporada, mientras que los merengues buscarán extender su racha victoriosa y mantenerse en lo más alto de la clasificación.

El Levante atraviesa un momento complicado, ubicado en la posición 16 con apenas cuatro puntos cosechados en cinco partidos. Con un balance de tres derrotas, un empate y una sola victoria, el conjunto valenciano tiene la presión de comenzar a sumar para evitar acercarse aún más a la zona de descenso. El choque ante el líder representa una oportunidad para reponerse y ganar confianza frente a su afición.

Por su parte, el Real Madrid vive una realidad totalmente opuesta. Con 15 unidades y paso perfecto gracias a cinco triunfos consecutivos, los dirigidos por Xabi Alonso se consolidan como el único equipo invicto del torneo. Este encuentro será clave no solo para sostener el liderato, sino también para demostrar que el proyecto bajo el mando del nuevo entrenador se encuentra en plena forma.

En el historial entre ambos equipos, el Real Madrid lleva una clara ventaja. De los 34 enfrentamientos disputados en diferentes competencias, los blancos suman 24 victorias, mientras que el Levante ha conseguido imponerse en seis ocasiones y apenas se han registrado cuatro empates. Estos números reflejan la dificultad del reto que tienen los locales en casa.

El Estadio Ciutat de Valencia se vestirá de gala para recibir este compromiso de la jornada 6, donde se enfrentarán la urgencia del Levante por sumar puntos y la ambición del Real Madrid por prolongar su paso perfecto. El choque promete intensidad y contraste: mientras unos luchan por salir del fondo, los otros defienden su posición como líderes indiscutibles del campeonato.