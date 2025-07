Marc-André ter Stegen confirma que se someterá a cirugía de espalda y será baja tres meses

Marc-André ter Stegen confirmó que se someterá a una cirugía de la espalda, lo que lo dejará tres meses fuera. Esta situación llega en un momento clave en la carrera del arquero alemán, pues su futuro en Barcelona está en el aire, además de su deseo de pelear por el puesto titular en su Selección para el Mundial 2026.

X: @mterstegen1

¿Qué dijo ter Stegen?

En redes sociales, el alemán compartió su situación, la cual calificó como una muy difícil, ya que se encuentra en buen estado mental, pero los dolores en la espalda no lo han dejado y tendrá que operarse.

“Llevo con gran orgullo los colores y la camiseta del FC Barcelona, ya sea en el campo o fuera del terreno de juego, tanto en los momentos de éxito como en los difíciles. Hoy es un día difícil para mí a nivel personal. Físicamente y anímicamente me siento en muy buena forma, aunque lamentablemente no estoy libre de dolor”, inició ter Stegen.

"Tras conversaciones intensivas con el equipo médico del FC Barcelona y expertos externos, la vía más rápida y segura para recuperarme por completo es una intervención quirúrgica en la espalda. Los médicos creen que serán necesarios tres meses, para no correr riesgos”, agregó el alemán.

Ter Stegen promete volver

Sin embargo, ter Stegen dio un mensaje alentador a la afición culé, a pesar de la dura competencia que tendrá con Wojciech Szczęsny y Joan García para quedarse con el puesto titular en la portería del conjunto culé.

“A nivel emocional, me duele mucho no poder apoyar al equipo durante este tiempo, pero por suerte la rehabilitación es llevadera y el camino de regreso está marcado. Os mantendré al tanto de mi recuperación y quiero, de corazón, agradeceros a todos, queridos culés, que estés siempre a mi lado. No os preocupéis, volveré”, finalizó el portero de 33 años.

