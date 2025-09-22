Napoli vs Pisa EN VIVO Serie A Jornada 4

Napoli vs Pisa
REDACCIÓN RÉCORD
22 de Septiembre de 2025

Sigue las acciones en vivo del partido: 

 

 

Los líderes de la Serie A vuelven a la acción. Napoli tiene la misión de recuperar el liderato que, tras los resultados del fin de semana Inter Miami le arrebató. Con una victoria el equipo volvería a lo más alto de la tabla, además de que mantendría el paso perfecto con cuatro triunfo en cuatro encuentros.

Frente al Napoli estará el recién ascendido Pisa. El equipo actualmente suma un punto tras empatar su primer partido en primera división y perder sus siguientes dos. Ahora buscará su primera victoria de la temporada en uno de los duelos más complicados.

El partido cerrará la Jornada 4 del futbol italiano.

