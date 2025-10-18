Nottingham Forest vs Chelsea EN VIVO Premier League Jornada 8

La Premier League 2025 regresa con emociones fuertes cuando el Nottingham Forest reciba al Chelsea en el arranque de la Jornada 8. Dos equipos con realidades completamente opuestas se verán las caras en el The City Ground, escenario donde los londinenses suelen sentirse cómodos y donde los locales buscarán un golpe de autoridad para salvar una temporada que se les escapa entre las manos.

El conjunto de los Tricky Trees no atraviesa su mejor momento. Con apenas tres temporadas de experiencia reciente en la máxima categoría del futbol inglés, el Forest sigue batallando por consolidarse y escapar de la zona baja de la tabla. La presión sobre su técnico, Ange Postecoglou, es cada vez mayor, y el duelo ante los Blues podría definir su continuidad al frente del equipo.

Los números tampoco favorecen al conjunto local. En sus últimos ocho enfrentamientos frente al Chelsea, el Nottingham apenas ha logrado una victoria —aquella recordada en la Jornada 4 de la temporada 2023/24, con un gol decisivo de Anthony Elanga—, mientras que el resto de los partidos han sido dominados por los londinenses. Además, en casa, el Forest ha jugado tres veces ante los Blues en Premier League, con dos derrotas y un empate, una estadística que pinta un panorama complicado para los anfitriones.

El The City Ground se vestirá de esperanza, pero también de incertidumbre. Postecoglou sabe que este partido podría ser su última oportunidad para revertir la mala racha y convencer a la directiva de que puede mantener el timón. De no conseguir un resultado positivo, su salida sería casi inminente, y los rumores apuntan a que Marco Silva, actual técnico del Fulham, sería el principal candidato para ocupar su lugar.

Chelsea busca continuidad y estabilidad

Del otro lado, el Chelsea vive un momento de reconstrucción, pero con señales claras de mejoría. Bajo el mando de Enzo Maresca, el conjunto londinense ha comenzado a encontrar un estilo de juego más definido, basado en la presión alta y la velocidad en las transiciones. El equipo ha mostrado solidez defensiva y una ofensiva más confiable, factores que lo colocan como favorito para sumar tres puntos más en su visita a Nottingham.

Sin embargo, no todo es calma en Stamford Bridge. En los últimos días, surgieron rumores sobre la posible salida de Moisés Caicedo hacia el Paris Saint-Germain, lo que encendió las alarmas entre los aficionados. No obstante, el Chelsea ha cerrado la puerta al traspaso, al elevar su cláusula de salida a 300 millones de euros, una cifra que prácticamente descarta su partida y garantiza su permanencia en el proyecto.