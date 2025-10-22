Sporting de Lisboa viene de atrás y vence a Marsella en Champions League

Sporting de Lisboa logró su segunda victoria en la UEFA Champions League al venir de atrás y con un gol de último minuto, venció 2-1 al Olympique de Marsella. El equipo portugués aprovechó su superioridad numérica tras la expulsión de Emerson para sumar tres puntos vitales que lo mantienen en zona de playoffs.

El conjunto francés mostró desde el inicio su ambición ofensiva. Apenas en la primera mitad el ex del Feyenoord, Igor Paixao, abrió el marcador con un disparo potente desde el borde del área, imposible para el guardameta del Sporting. La asistencia fue obra de Pierre-Emerick Aubameyang, quien registró su tercera asistencia de la temporada en la Champions.

Dio una nueva asistencia | X

La expulsión de Emerson cambió el partido

En el tiempo añadido de la primera parte, Emerson fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla por una clara simulación dentro del área rival, intentando provocar un penalti. El árbitro no dudó y el Marsella se quedó con 10 hombres para afrontar toda la segunda mitad.

Esa acción terminó siendo el punto de inflexión del encuentro. Con un hombre más, el Sporting aumentó la presión sobre la defensa francesa y comenzó a dominar la posesión, acercándose cada vez más al área rival.

Empató el partido | X

La insistencia portuguesa encontró recompensa en el minuto 69. Geny Catamo, una de las figuras del partido, igualó el marcador con un remate con efecto al ángulo inferior, un disparo imposible para el portero rival. El tanto encendió a los aficionados en Lisboa y dio nuevo impulso al conjunto local.

A partir de ese momento, el Sporting controló completamente el juego, obligando al Marsella a replegarse y defenderse como podía. Los ataques se multiplicaron por los costados, y la sensación de que el gol del triunfo llegaría era cada vez mayor.

Lograron darle la vuelta | X

Cuando el empate parecía definitivo, apareció Alisson Santos como héroe. En el minuto 86, el brasileño recortó hacia el centro y remató con su pierna derecha, enviando el balón al fondo de las redes para desatar la euforia en el estadio José Alvalade.

El tanto premió la constante presión del Sporting en la segunda mitad, un dominio que se reflejó tanto en posesión como en oportunidades generadas. Con esta victoria, los lusos suman dos triunfos y una derrota, ubicándose en la duodécima posición de la tabla general.

Se mantienen en puestos de playoffs | X

El Olympique de Marsella, por su parte, se mantiene en el puesto 18, con apenas una victoria y dos derrotas en lo que va del torneo. La expulsión de Emerson y la falta de profundidad ofensiva en la segunda mitad fueron determinantes para el descalabro del cuadro francés, que no pudo sostener la ventaja inicial.