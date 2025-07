¿Cuánto cuesta ver los partido de la Leagues Cup por Apple TV en México?

La Leagues Cup está a punto de comenzar, y para que puedas ver todos los partidos, te contamos cuánto te cuesta pagar la suscripción a Apple TV, donde se transmitirán la gran mayoría de los partidos de la competición que enfrenta a la Liga MX y a la MLS.

A pesar de que algunos partidos serán transmitidos por televisión abierta, no todos los encuentros estarán disponibles, por lo que, si quieres ver todos los juegos de América, Chivas, Pumas o Cruz Azul, tendrá que pagar estos montos.

Primero, tendrás que pagar una suscripción de Apple TV, misma que está disponible para los dispositivos de Mac y que también puedes descargar en tu televisión o en tus dispositivos Android, al mes, esta plataforma tiene un costo de $129.00 pesos mexicanos.

