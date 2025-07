Leagues Cup 2025: Todos los resultados de HOY 29 de julio

Este martes 29 de julio, la Leagues Cup 2025 arrancará con seis emocionantes partidos entre equipos de la Liga MX y MLS.

En total, se disputará seis compromisos, destacando el debut del actual campeón del torneo, Columbus Crew, contra el vigente monarca del balompié mexicano, Toluca.

Además, otros clubes aztecas de trascendencia como Tigres, León y Pachuca también jugarán por primera vez, además de Mazatlán y Puebla.

RESULTADOS LEAGUES CUP HOY 29 DE JULIO:

01' - LAFC 0-0 Mazatlán | ¡Comienza el partido!

28' - LAFC 1-0 Mazatlán | ¡Gol de Los Ángeles! Martínez adelanta a su equipo

31' - LAFC 1-1 Mazatlán | ¡Gol de Mazatlán! Los Cañoneros responden de inmediato

01' - Montreal 0-0 León | ¡Comienza el partido!

11' - Montreal 0-1 León | ¡Gol de León! Funes Mori se estrena con La Fiera

The first goal of #LeaguesCup2025! 🤩⚽ Exquisita asistencia de James Rodríguez y Funes Mori con la especialidad de la casa para poner arriba a @clubleonfc pic.twitter.com/KRmdu00TqR

— Leagues Cup (@LeaguesCup) July 29, 2025