Leagues Cup 2025 EN VIVO: Todos los resultados de HOY 31 de julio

Este jueves 31 de julio se llevó a cabo el segundo día de actividades de la Leagues Cup 2025 con la participación de seis clubes de la Liga MX.

Cruz Azul y Chivas harán su debut en el torneo con dos partidos de alto calibre ante Seattle Sounders y NY Red Bull, respectivamente.

Además, otros equipos como Rayados, Santos, Xolos y Juárez también hicieron su presentación en el certamen.

RESULTADOS LEAGUES CUP HOY 30 DE JULIO

Charlotte vs Juárez

01' Charlotte 0-0 Juárez | ¡Comienza el partido!

Alienaciones:

07' Charlotte 0-1 Juárez | ¡Gooooool de Juárez! Madson adelanta a los fronterizos

They strike first! ⚽️🐎 Madson de Souza se tiró tremendo remate de palomita y ya lo gana @fcjuarezoficial #LeaguesCup2025 pic.twitter.com/wm4BZNa76n — Leagues Cup (@LeaguesCup) July 31, 2025

18' Charlotte 1-1 Juárez | ¡Gooooool de Charlotte! Idan Gorno iguala todo en Carolina

¡Fue autogol! 🫣⚽️ Denzel García slid in to try to defend his team, but ended up knocking the ball into his own net! @CharlotteFC 1-1 @fcjuarezoficial #LeaguesCup pic.twitter.com/HcPZyprPK8 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 1, 2025

21' Charlotte 1-2 Juárez | ¡Gooooool de Juárez! El cuadro mexicano recupera la ventaja con un doblete de Madson

He did it again! 🥵⚽️ Madson da Souza armó la descolgada y definió para firmarse el doblete#LeaguesCup2025 pic.twitter.com/fx5f55Ws5o — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 1, 2025

45+2' Charlotte 1-3 Juárez | ¡Gooooool de Juárez! Los Bravos siguen sorprendiendo y con tanto de Moisés Mosquera extendieron su ventaja

They're really BRAVOS! 🤯⚽️ Moisés Mosquera despidió el primer tiempo con el tercero de Juárez con tremendo cabezazo#LeaguesCup2025 pic.twitter.com/huHReYdEKq — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 1, 2025

45+4' Charlotte 1-3 Juárez | Se acabó el primer tiempo. Los Bravos se van con ventaja en el marcador

45' Charlotte 1-3 Juárez | Arranca el segundo tiempo. Juárez está cerca de la victoria

80' Charlotte 1-3 Juárez | ¡Se va a la calle! Gorno, el autor del gol, ve la roja directa y deja a su equipo con 10

90' Charlotte 1-4 Juárez | ¡GOOOOOOOOOL DE BRAVOS! Estupiñán pone el cuarto para sentenciar la goleada

¡Recibió, se acomodó y a cobrar! 🤩⚽️ Great finish by Óscar Estupiñán to extend @fcjuarezoficial lead over Charlotte! #LeaguesCup2025 pic.twitter.com/PasBWWGmyb — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 1, 2025

90+9' Charlotte 1-4 Juárez | ¡SE ACABÓ! Los Bravos se llevan un triunfo importante

FINAL Charlotte 1-4 Juárez | Con el triunfo los fronterizos dan un paso importante rumbo a la clasificación, además extendieron la ventaja de la Liga MX sobre la MLS. Este triunfo significó el primero del equipo en la temporada tras dos empates y una derrota en el Apertura 2025

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes ver todos los partidos en vivo a través de Apple TV con el MLS Season Pass.

Suscríbete desde este enlace para no perderte ningún encuentro:

👉 https://tv.apple.com/channel/tvs.sbd.7000?itsct=record_mls&itscg=30200&at=1000l3cd4

No importa si vas con los equipos mexicanos o con los de la MLS: la pasión está garantizada.

