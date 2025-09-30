La afición de Boca Juniors estalla contra Agustín Marchesín: "No tiene manos"

Boca Juniors atraviesa una de las etapas más turbulentas de los últimos años y la tensión parece no tener fin. Tras la derrota frente a Defensa y Justicia, la afición xeneize explotó en redes sociales y en las tribunas, señalando a la directiva, al cuerpo técnico y, en especial, al portero Agustín Marchesín, quien terminó siendo el principal blanco de las críticas.

Agustín Marchesín es criticado en Boca Juniors | MEXSPORT

El penal que desató la furia

El arquero argentino, de 37 años, fue protagonista negativo del encuentro luego de cometer el penal que significó la caída de Boca. La jugada desató la indignación de los hinchas, quienes no dudaron en responsabilizarlo directamente del resultado y cuestionar su rendimiento desde que llegó al club.

Las redes sociales se llenaron de comentarios en su contra, con frases como:

“No tiene manos el arquero”

“Marchesín, sos horrible”

“Necesitamos un arquero con seguridad”

“No servís para nada”

Marchesín pasa mal momento en Argentina | MEXSPORT

Un viejo conocido del fútbol mexicano en la mira

Marchesín, quien tuvo un largo paso por la Liga MX con Santos Laguna y América, llegó a Boca Juniors en 2025 como reemplazo de Sergio “Chiquito” Romero. Sin embargo, en lugar de convertirse en la solución, ha sido percibido por un sector de la afición como un problema más dentro de la crisis futbolística que atraviesa el club.

Sus números en Boca Juniors

A pesar de las fuertes críticas, los registros del arquero no son tan negativos como parecen: en 31 partidos oficiales disputados con la camiseta azul y oro, Marchesín ha recibido 27 goles, lo que representa un promedio de menos de un gol por encuentro.

No obstante, las estadísticas parecen insuficientes para calmar a una hinchada que exige resultados inmediatos y un portero que transmita seguridad bajo los tres palos.

Marchesín promedia menos de un gol por partido en Boca | MEXSPORT