Citlali Reyes tras victoria del Tri Femenil en el Mundial Sub-17: "Enseñamos quien es México"

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 consiguió una histórica y sufrida victoria de 1-0 ante su similar de Países Bajos en la segunda jornada de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA, celebrada en la India. El gol que desató la euforia azteca fue obra de la mediocampista Citlali Reyes, quien no solo se convirtió en la heroína del partido sino que también fue reconocida como la Jugadora del Partido.

México Femenil Sub-17 | X: @Miseleccionfem

El encuentro, disputado en el Estadio DY Patil, fue un verdadero duelo de intensidad, tal como lo reflejó la propia goleadora al finalizar el compromiso.

La batalla en la cancha

En sus declaraciones posteriores, Citlali Reyes compartió la dificultad del partido contra el equipo europeo.

"Era un equipo muy intenso, muy duro. El juego fue muy intenso y me cansé. Pero estamos preparados para esto y creo que lo enseñamos, quién es México en el campo", afirmó la jugadora mexicana.

Reyes destacó la complejidad del rival, que exigió al máximo al conjunto tricolor.

Reyes fue la jugadora del partido | X: @Miseleccionfem

"Es un equipo muy intenso, muy técnico también y son muy rápidas también. Yo digo que eso fue complicado", agregó.

México con el boleto en sus manos

Con este resultado crucial, México escala a la segunda posición de su grupo, sumando 3 puntos. El triunfo no solo representa un paso gigantesco hacia la siguiente fase, sino que también pone la clasificación a la ronda eliminatoria en sus propias manos y definirá todo ante Camerún.

Copa del Mundo Femenil Sub-17 | FIFA