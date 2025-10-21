“Un sueño hecho realidad”: Andrea Rodebaugh sobre la candidatura de México para el Mundial Femenil de 2031

México, en conjunto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica lanzaron una candidatura para albergar la Copa del Mundo Femenil de 2031. Ante esta posibilidad, Andrea Rodebaugh, directora de Selecciones Nacionales Femeniles, admitió que el ser sede de un Mundial Femenino no solo será un “sueño hecho realidad”, sino que también promete ser la mejor justa mundialista en la historia

En entrevista para RÉCORD, la exjugadora, exentrenadora y ahora directiva se mostró ilusionada con la posibilidad de que México sea sede del Mundial Femenil 2031. Además de resaltar que el siglo pasado era inimaginable, resaltó el crecimiento que ha habido no solamente en la Liga MX Femenil, sino en todo lo que rodea a las mujeres en cuanto a futbol en México.

Duilio Davino, Ivar Sisniega y Andrea Rodebaugh en el palco | MEXSPORT

“El pensar que pudiera haber un Mundial que se jugara en México, con cuatro países y que tuviéramos un futbol profesional, realmente es como un sueño hecho realidad. El poder o el saber que se va a jugar un Mundial en México, pues va a ayudar a seguir impulsando el futbol femenil, el deporte femenil, pero sobre todo el futbol y va a ayudar a que las niñas pues puedan seguir inspirándose, en sus heroínas”, comentó.

Además, la representante mexicana hizo hincapié que esta justa mundialista inspirará a más mujeres en México a jugar futbol. De igual manera, prometió que esta Copa del Mundo puede ser la mejor de la historia con la organización de cuatro países y con un futbol interesante para todo el mundo.

Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil en festejo | IMAGO 7

“Hoy en día el futbol femenil es realmente un evento de primer nivel internacional donde se proyectan ganancias. Ya es algo interesante para los patrocinadores y eso es sumamente importante. También los países, porque vemos que Jamaica y Costa Rica se suman a la candidatura, están inspirados por el futbol femenil. Además, Estados Unidos siempre busca hacer algo novedoso e impactante. Hoy son cuatro países y promete que va a ser el Mundial más espectacular que se ha jugado”, agregó para RÉCORD.

¿CUÁNTOS MUNDIALES HA ALBERGADO MÉXICO EN LA HISTORIA?

Con la candidatura de México para la Copa del Mundo Femenil de 2031, nuestro país aspira a su sexto Mundial en toda la historia, una cifra única en todo el mundo. A pesar de que Estados Unidos y Brasil le siguen de cerca, el suelo mexicano es el que más justas mundialistas ha tenido entre Mundiales Sub 17 y Sub 20 varoniles, aunado a las Copas del Mundo de Selecciones Mayores en el ramo varonil y femenil.

Jugadoras del Tri Femenil en celebración de gol | IMAGO 7

México ha sido sede de los Mundiales de 1970 y 1986, además de recibir el Sub 20 varonil en 1983 y el Sub 17 en 2011. Con la próxima Copa del Mundo de 2026, que compartirá con Estados Unidos y Canadá, sumará cinco ediciones organizadas. Además, su candidatura conjunta con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica para el Mundial Femenil de 2031 podría colocarlo como el único país que ha albergado seis justas mundialistas.

Estados Unidos también ha tenido un papel protagónico. Fue sede del Mundial masculino en 1994 y del Femenil en 1999 y 2003. Con el torneo de 2026 ya confirmado y su candidatura junto a México para 2031, podría llegará a cinco Copas del Mundo.