Pachuca vence a Chivas con una jugadora menos en un duelo de récords rotos

Pachuca sacó un triunfo dentro de una fuerte adversidad. Con una jugadora menos, las Tuzas vencieron 2-1 a Chivas, que no supo encontrar la forma de mostrar superioridad ante el cuadro local en el Estadio Hidalgo.

Así fue el triunfo de Tuzas sobre Chivas

Chivas tuvo la oportunidad de batir a las Tuzas con la superioridad numérica, pero más allá de complicar a Pachuca las hizo más fuertes, además de los ajustes adecuados que Óscar Torres realizó en la plantilla para afrontar el duelo.

Chinwendu Ihezuo puso en ventaja a Pachuca al minuto 27, pero pocos minutos después, Karla Nieto recibió doble amarilla, lo que en un inicio motivó al Rebaño para buscar el empate o el triunfo en una cancha complicada.

Alicia Cervantes empató el partido con un disparo desde fuera del área, que además significó su gol número 150 como jugadora de Chivas. Las sensaciones de victoria llegaron al Rebaño con la situación del encuentro y el logro de Licha.

¿Qué récord rompió Charlyn Corral?

Pero Pachuca hizo valer su gran momento y resistió hasta el segundo tiempo. En el último cuarto del compromiso, Charlyn Corral puso el 2-1, un tanto que batió otro récord, pues rompió su marca personal de goles anotados con 22 tantos.

Las Tuzas reafirman su gran momento y con una fecha más por disputar en el torneo regular dejan claro que buscarán de nueva cuenta el título de Liga MX. Por otro lado, Chivas sigue en zona de clasificación, pero la actuación les deja muchas dudas.

En un duelo de récords rotos y con un resultado inesperado, las Tuzas se encaminan a quedarse con el segundo puesto al sumar 39 unidades, dos menos que las de Tigres. Chivas registra 30 puntos y es quinto lugar.

El triunfo también refuerza la confianza de Pachuca rumbo a la Liguilla, donde buscará mantener el nivel mostrado en las últimas jornadas. Con figuras en gran momento como Charlyn Corral y Chinwendu Ihezuo, además del equilibrio táctico del equipo, las Tuzas se consolidan como una de las principales candidatas al campeonato en el cierre del torneo.

