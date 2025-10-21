¿Y Gilberto Mora? México Sub 17 revela su lista final rumbo al Mundial Qatar 2025

La Selección Mexicana Sub-17 tiene la mira puesta en un nuevo reto mundialista. El equipo dirigido por Carlos Cariño anunció su lista definitiva de 21 jugadores que representarán al país en la Copa del Mundo Sub-17 de la FIFA 2025, que se celebrará en Qatar el próximo mes de noviembre.

Con dos títulos en su historial (Perú 2005 y México 2011), el Tri juvenil buscará hacer historia al conquistar su tercer campeonato mundial en la categoría y dejar atrás la dolorosa derrota del Sub 20 en el pasado Mundial en Chile en Cuartos de Final.

Anunció su convocatoria | IMAGO7

Así jugarán el Mundial

México quedó ubicado en el Grupo F, junto a Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza. El debut tricolor está programado para el martes 4 de noviembre a las 7:00 horas del tiempo del Centro de México, ante Corea del Sur. Posteriormente, enfrentará a Costa de Marfil el viernes 7 de noviembre y cerrará la fase de grupos ante Suiza el lunes 10 de noviembre.

Al concluir la Fase de Grupos, los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros clasificarán a la Fase de eliminación directa. En las rondas de eliminación directa, que comienza desde los Dieciseisavos de Final en adelante se definirán al igual que siempre con un ganador ya sea en tiempo regular o en penales.

Todo listo para el Mundial | X

Figuras del equipo

Entre los convocados destacan nombres con apellidos conocidos en el futbol mexicano. Lucca Vuoso, Aldo De Nigris Jr. y Máximo Reyes encabezan la lista de la Selección Sub-17. Los hijos de Matías Vuoso, Aldo De Nigris y Joaquín Reyes respectivamente, buscarán escribir su propia historia con la camiseta nacional, inspirados en el legado de sus padres que también defendieron al Tri en su momento.

Una de las grandes ausencias será la de Gilberto Mora, mediocampista de 16 años que da la edad para disputar el torneo, pero que no fue incluido debido a su reciente participación en el Mundial Sub-20 y su posible llamado a la Selección Mayor en 2026.

La decisión del cuerpo técnico busca priorizar su desarrollo profesional y su participación con los Xolos de Tijuana, así como su incorporación en la próxima fecha FIFA de noviembre, donde México enfrentará a Uruguay y Paraguay.

Lidera la convocatoria | IMAGO7

Los 21 convocados

Porteros:

Abdón Turrubiates (León)

Matías Velázquez (Santos Laguna)

Santiago López (Toluca)

Defensas:

Jhonnatan Grajales (Chivas)

Michael Corona (León)

José Navarro (Pachuca)

Adrián Villa (Pachuca)

Félix Contreras (Real Salt Lake)

Ian Olvera (Xolos)

Mediocampistas:

Íñigo Borgio (CD Leganés)

Gael García (Chivas)

Óscar Pineda (Chicago Fire SC)

Kenneth Martínez (FC Juárez)

Alexander Hernández (León)

Jorge Sánchez (Rayados)

Delanteros:

Luis Gamboa (Atlas)

Alex Gutiérrez (Cruz Azul)

José Mancilla (Pumas)

Aldo De Nigris (Rayados)

Máximo Reyes (Santos Laguna)

Lucca Vuoso (Santos Laguna)

Quieren el tercer mundial | IMAGO7