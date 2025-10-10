Julián Quiñones busca mostrar su mejor versión en la Selección Mexicana: “Aprovecharé cada minuto”

Julián Quiñones vive a la sombra de Raúl Jiménez y Santiago Giménez; sin embargo, en esta Fecha FIFA se le abre la oportunidad de tener mayor presencia sobre las cancha con la camiseta del Tri ante la lesión de ‘El Lobo de Tepeji’.

Julián Quiñones l IMAGO7

El delantero que milita en el Al Qadisiya fue contundente y aseguró que aprovechará cada minuto que el entrenador le dé para mostrar esa versión que lo llevó a destacar en Arabia Saudita, en la temporada pasada en el ataque.

“Ya nada me sorprende, sé lo que estoy haciendo en mi club y por ende el sorprenderme no está, lo único que me queda es venir a plasmar lo hecho en mi club acá en la Selección con los minutos que me dé”, resaltó el naturalizado mexicano.

Selección Mexicana l IMAGO7

Elogios para su Colombia

Julián Quiñones destacó la plantilla que hoy tiene Colombia, país en donde nació pero ahora le tocará enfrentar en este partido amistoso vistiendo el Tricolor de la Selección Mexicana en Arlington, Texas"Tienen grandes jugadores, una selección muy buena.

“Nosotros también tenemos grandes jugadores, va a ser un partido muy disputado, con grandes sensaciones donde vamos a disfrutarlo al máximo, con seriedad y compromiso porque esto es solo una preparación de cara al Mundial”, resaltó.

Quiñones con el Tri l IMAGO7

¿Cómo ha sido su inicio de temporada?

Julián Quiñones comenzó la temporada 2025-26 de la Liga de Arabia Saudita con el pie derecho al marcar en la victoria de su equipo, Al-Qadisiya, por 3-1 frente al Al-Najma en la Jornada 1. El exjugador del América, Atlas y Tigres fue determinante para cooperar en el marcador y sacar los tres puntos.

Tras ese debut logró anotar dos tantos en la Saudi Pro League, jugando los cuatro partidos disponibles en esta campaña, teniendo como porcentaje el 100% iniciando como titular y un 98% de minutos jugadora además del 38% de participación de gol.

Ahora tendrá que mostrar ese talento en el ataque mexicano ante su país, Colombia, en busca de llenarle el ojo a Javier Aguirre aprovechando la ausencia de Jiménez que no se encuentra en la plantilla por el momento.

México en Copa Oro l IMAGO7



