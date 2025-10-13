México vs Ecuador: ¿Cuándo y dónde ver el partido amistoso de la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana enfrenta un nuevo y crucial desafío. Tras la humillante derrota 0-4 ante Colombia, el Tri se medirá este martes en el Estadio Akron ante Ecuador, uno de los combinados sudamericanos más sólidos y en alza de la actualidad.

Selección Mexicana se enfrentará a Ecuador | AP

El partido amistoso de esta Fecha FIFA no es uno más, sino una prueba de fuego para el equipo dirigido por Javier Aguirre, que busca volver a la senda del triunfo ante

La "Tri" ecuatoriana se presenta como un rival de máxima exigencia. Pese a que vienen de un empate 1-1 ante Estados Unidos, Ecuador mantiene el cartel de ser un equipo fuerte, físico y con una generación de talento que lo consolida como protagonista en Sudamérica.

Mal récord vs CONMEBOL

México llega al encuentro sumido en una profunda crisis de resultados ante rivales de la CONMEBOL. Los números son alarmantes: de sus últimos 9 juegos contra selecciones sudamericanas, el Tri ha perdido 7, empatado 1 y solo ha conseguido 1 victoria. Esta racha adversa subraya la falta de competitividad ante potencias de la región.

Ecuador viene de empatar con Estados Unidos | AP

Antecedente más reciente

Además, Ecuador tiene una ventaja psicológica reciente: el último antecedente entre ambas selecciones fue el 0-0 de la Copa América 2024, un resultado que significó la eliminación de México en la fase de grupos. La selección de Ecuador ha demostrado ser un muro para el Tri, ya que no ha perdido contra México en sus últimos 3 enfrentamientos.

¿Dónde y cuándo ver México vs Ecuador?