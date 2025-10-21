¡Fuera Kevin! Afición de América estalla contra Kevin Álvarez durante el América vs Puebla

Kevin Álvarez, lateral derecho de América, fue abucheado en el partido ante Puebla, correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2025. Tras su error ante Cruz Azul que costó un gol en contra y ante su baja de nivel, la fanaticada americanista se hizo sentir en contra de Kevin y le recriminó desde el inicio del partido.



Kevin Álvarez fue abucheado en partido vs Puebla | IMAGO7

En el duelo anterior ante Cruz Azul, el lateral mexicano se equivocó luego de un pase para Luis Ángel Malagón, el cual fue corto y aprovechó Gabriel Fernández para anotar. Luego de esa derrota ante La Máquina, uno de los futbolistas más señalado por la afición fue él, pues debido a esa equivocación se dio la remontada del equipo rival.

Por lo tanto, la fanaticada azulcrema no lo perdonó. Desde que lo anunciaron como titular, la gente que se hizo presente en el Estadio Ciudad de los Deportes comenzó con los abucheos hacia Álvarez. Ya con el juego iniciado, los reclamos de la afición seguían cada que tocaba el balón, aún cuando llegó a generar alguna ocasión de peligro.

Incluso, en el momento en que América se puso abajo en la pizarra, la gente le recriminó aún más a Kevin cada que tocaba la esférica. Aún con esto, Kevin se mantuvo en el terreno de juego, más participativo en ataque pero con poca claridad, al igual que el resto de sus compañeros durante la mayoría del encuentro.

Álvarez cometió grave error vs Cruz Azul | IMAGO7

De igual manera, alrededor del minuto 75, fue André Jardine, director técnico del equipo, el que le pidió a la afición detener los abucheos. Asimismo, el brasileño mostró su molestia por dichos reclamos y no lo ocultó, sin embargo, los americanistas no se detuvieron y arremetieron contra el jugador.

"Fuera Kevin", gritaba la afición

Pese a la petición del entrenador brasileño, la afición de Las Águilas no detuvo sus reclamos ante el lateral mexicano y por varios minutos se escuchó: "Fuera Kevin, fuera Kevin, fuera Kevin" desde las gradas

Cabe resaltar que Kevin Álvarez había perdido la titularidad en el planteamiento de André Jardine desde el inicio de torneo. Sin embargo, la lesión de Dagoberto Espinoza, la cual le puso fin a su temporada, obligaron a que el ‘5’ nuevamente tomara la banda derecha, algo que tiene con descontento a la fanaticada americanista.

Incluso, otra de las opciones para jugar en esa banda es Israel Reyes, sin embargo, él se ha mantenido en la defensa central o a veces en media cancha. En lo que va de este torneo, Kevin ha jugado el 51% de los minutos posibles y apenas registra una asistencia en este Apertura 2025.