Piovi sale lesionado ante Necaxa y enciende las alarmas en Cruz Azul

Cruz Azul sufrió una baja sensible en el duelo ante Necaxa correspondiente a la Jornada 14 del torneo, luego de que Gonzalo Piovi tuviera que abandonar el terreno de juego al minuto 32 debido a una molestia en la ingle. El defensor argentino, pieza clave en la zaga celeste, fue sustituido por Jesús Orozco Chiquete.

El encuentro no había sido sencillo para Piovi desde el arranque. Apenas al minuto 12, el argentino perdió una pelota comprometida ante Agustín Palavecino, quien quedó de frente al arco. Sin embargo, Kevin Mier salvó a La Máquina con una doble intervención que evitó la caída de su portería.

Pese a ese susto, Piovi se mantuvo en el campo tratando de recomponer su actuación, aunque minutos después comenzó a mostrar molestias físicas. Larcamón y su cuerpo técnico decidieron no arriesgarlo más y realizaron el cambio por precaución.

Fue al minuto 32 cuando el central argentino salió por su propio pie, pero con evidentes gestos de dolor en la zona de la ingle. En su lugar ingresó Jesús Orozco Chiquete, quien tomó el relevo en la defensa.

La lesión llega en un momento inoportuno para el cuadro cementero. Piovi recién había regresado a la actividad después de perderse el clásico ante América por acumulación de tarjetas amarillas.

Su salida obligó al equipo a reajustar en defensa ante un Necaxa que buscaba aprovechar la circunstancia.

Hasta el momento, Cruz Azul no ha emitido un parte médico oficial sobre el estado físico de Gonzalo Piovi. Se espera que en las próximas horas el club realice estudios para determinar la gravedad de la molestia y si podrá estar disponible para el compromiso ante Rayados.

