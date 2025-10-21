¡Contundente respuesta! Santiago Giménez dice no a jugar en Chivas en un futuro

El futuro de Santiago Giménez está en la élite del fútbol europeo, pero el popular delantero no se salva de las especulaciones sobre un eventual regreso al futbol mexicano. Sin embargo, el "Bebote" ha dejado claro que jugar en Chivas no es una opción real en su carrera y 'le cierra las puertas' al Guadalajara.

Santiago Giménez, delantero de la Selección Mexicana | MEXSPORT

Durante una reciente transmisión en vivo a través de sus redes sociales, Giménez fue cuestionado directamente por sus seguidores sobre si consideraría jugar para el Club Deportivo Guadalajara, a lo que el actual goleador del AC Milan dio una contundente respuesta:

"¿Jugarías en las Chivas? Para empezar, no sé si puedo jugar en Chivas. Por lo que me han dicho, no puedo. Porque necesito o nacer, haber nacido en México, o que mis papás hayan nacido en México. Y pues no, ninguna de las dos; entonces creo que no puedo"

La declaración del atacante se debe a una simple cuestión de origen. Si bien Giménez ha residido en México desde niño y representa a la Selección Nacional, él nació en Buenos Aires, Argentina, y sus padres son argentinos, lo que lo excluye de cumplir con la estricta regla de Chivas.

¿Qué dicen los estatutos de Chivas?

Los estatutos del Club Deportivo Guadalajara son claros e innegociables: el equipo solo permite la participación de futbolistas que sean mexicanos por nacimiento. Esto se define como haber nacido en territorio mexicano o ser hijo de padre o madre mexicano de nacimiento.

Santi Giménez no es mexicano por nacimiento | MEXSPORT

A pesar de que Santiago Giménez cuenta con la nacionalidad mexicana, su acta de nacimiento argentina y el origen de sus padres lo dejan fuera de este criterio, el cual se rige por el principio de la nacionalidad de origen y no por la nacionalidad adquirida o por naturalización.

Los "extranjeros" en el Rebaño

La estricta política de Chivas ha generado debates recientes debido a casos como el de Cade Cowell o Santiago Ormeño, quienes han vestido la camiseta rojiblanca a pesar de representar a las selecciones de Estados Unidos y Perú, respectivamente.

No obstante, estos jugadores sí cumplen con la regla de Chivas, ya que ambos son mexicanos por nacimiento. Los estatutos del club son enfáticos en la nacionalidad de origen del jugador, pero no mencionan restricción alguna sobre la selección nacional que decidan representar.

Cade Cowell, mexicoamericano de Chivas | IMAGO7