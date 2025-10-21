Chivas anunció a sus convocados para enfrentar a Querétaro; nueva ausencia de Chicharito

Guadalajara atraviesa una muy buena racha en sus últimos cuatro partidos, ya que todos y cada uno de ellos han resultado con una victoria rojiblanca, por lo que ahora, dentro de la doble jornada de Liga MX, el equipo de Gabriel Milito buscará su quinto triunfo consecutivo y para ello, ya han anunciado a quienes serán los protagonistas del partido ante Querétaro.

Con algunos regresos y otras tantas ausencias, Chivas visitará La Corregidora con el objetivo trazado en poder clasificar directamente a la Liguilla ubicándose dentro de los primeros seis peldaños de la tabla al final de la semana de doble compromiso.

Gabriel Milito tiene a Chivas con opciones de Liguilla directa | Imago7

Regresa el 'Vaquero', no aparece Chicharito

Chivas hizo oficial la lista de 23 jugadores que tendrán la oportunidad de mostrarse y conseguir su quinto triunfo de manera consecutiva. Dicha lista presenta algunas novedades con respecto a los cuatro encuentros previos, viéndose reflejados en la delantera rojiblanca, la cual también se solidifica con la confirmación de un par de regresos.

En la delantera el principal ausente es Javier 'Chicharito' Hernández, quien ha confirmado el club no presenta ninguna lesión, solamente no viajará con el equipo con el objetivo de dosificar las cargas de trabajo; los demás atacantes que sí están confirmados para ser parte del partido ante Gallos son: Teun Wilke, Armando 'Hormiga' González, Isaac Brizuela, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, Cade Cowell en su regreso a la lista, Santiago Sandoval, Hugo Camberos y Yael Padilla, estos dos últimos recién llegados del Tri Sub-20.

Chicharito no viaja con el equipo | Imago7

En el mediocampo, los elegidos por Milito son encabezados por uno de sus mejores jugadores Richard Ledezma, a quien lo acompañan el capitán Luis Romo, Daniel Aguirre, Omar Govea, 'Oso' González y Erick Gutiérrez. La parte baja del equipo presenta a José Castillo, Miguel Tapias, Gilberto 'Tiba' Sepúlveda, Diego Campillo, Bryan 'Cotorro' González, Miguel Gómez y sus dos porteros: Raúl 'Tala' Rangel y Oscar Whalley.

Guadalajara también anunció que Alan Mozo no fue parte de la lista debido a que se sigue recuperando de su lesión; además, se agregó que tanto Alan Pulido como Luis Olivas, simplemente no fueron considerados para ser parte del duelo.

Cowell está de regreso | Imago7

Buena racha del Rebaño

Después de su victoria 1-2 en el Clásico Nacional ante América, Chivas perdió en contra de Toluca; sin embargo, eso fue el punto de partida de los de Gabriel Milito en el torneo, ya que en el siguiente partido derrotaron 3-1 a Necaxa, posteriormente vencieron 0-2 a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, luego visitaron a Pumas para ganarle 1-2 en el Estadio Olímpico Universitario y de manera más reciente, también vencieron a Mazatlán 2-0 en casa.

La buena racha de Guadalajara los deja como dueños de su propio destino, pues en dado caso de ganarle a Querétaro, uno de los últimos lugares de la competencia, podrán estar cada vez más cerca de los primeros seis lugares de la tabla, los cuales entregan clasificación directa a Liguilla, lo cual se ha convertido en un objetivo más que viable para Guadalajara.

Alvarado se ha recuperado de su lesión | Imago7