¿Cuándo y dónde ver el Querétaro vs Chivas?

Las Chivas Rayadas del Guadalajara han ligado su cuarta victoria de manera consecutiva tras imponerse en casa al Mazatlán y aún sueñan con meterse de forma directa a la Liguilla del Apertura 2025 pero antes tendrá que medirse al Querétaro.

El Rebaño sigue en plan grande después de vencer 3-1 al Necaxa, al Puebla 2-0, a los pumas 2-1 y recientemente en la Jornada 13 sacando las tres unidades ante el Mazatlán para estar a un punto de zona de Liguilla.

Los dirigidos por Gabriel Milito llegan a la Jornada 14 con 20 unidades ubicados en el octavo puesto; producto de seis victorias, dos empates y cinco derrotas, con 20 goles a favor y 18 en contra y cuatro partidos por delante.

Por su parte, Los Gallos Blancos son el polo opuesto, vuelven a casa tras una dolorosa derrota en el Nemesio Diez que los ha condenado en los últimos lugares de la tabla de clasificación con apenas 11 unidades.

El conjunto dirigido por Benjamín Mora se encuentra en el decimosexto puesto después de registrar ocho derrotas, dos empates y tres victorias; sus únicos triunfos han sido ante Atlético San Luis, Pachuca y Puebla.

Antecedentes

Las estadísticas se encuentran en contra del Querétaro, desde el Apertura 2021 cuando ganaron por la mínima los Gallos Blancos no han vuelto a ganar un solo partido de los últimos siete disputados en Liga MX.

Desde aquel torneo han sido cuatro empates y tres derrotas; paridad en la Jornada 3 del Clausura 2022, J5 del Apertura 2022, J5 del Clausura 2023 y J5 del Clausura 2025. Mientras que los reveses han sido en la J15 del Apertura 2023, J16 del Clausura 2024 y J3 del Apertura 2024.

¿A qué hora ver?

Todo está listo para el juego que arrancará en punto de las 19:00hrs, tiempo del centro de México, desde la Corregidora y que lo podrás seguir este 22 de octubre a través de Caliente TV además del minuto a minuto de Récord.

Hora: 19:00h

Estadio: Corregidora

Transmisión: Caliente TV

