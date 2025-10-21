Guido Pizarro previo a enfrentar a Pachuca: "Será un partido complicado"

De cara al compromiso de este miércoles ante Pachuca, el director técnico de Tigres, Guido Pizarro, habló sobre la importancia que será este juego ante Tuzos en la Bella Airosa.

"Sí, sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival que su cancha es siempre difícil, pero confiando en el trabajo que iremos a hacer confiando que el equipo viene con una buena línea que tenemos buenos jugadores, que la estructura cada vez está mejor, así que será un partido complicado como todos, una cancha difícil, pero confiando que haremos un gran partido.”

Pizarro habló sobre la actualidad de su equipo | IMAGO7

Además, Guido Pizarro, destacó la participación de Diego Sánchez en el juego anterior contra Necaxa.

“Con respecto al “Chicha”, sí, muy contento por él creo que todos lo queremos mucho la afición también, es un chico de barrio de la casa que creo que se ha ganado su lugar que lo viene haciendo muy bien también en la competencia con la selección, así que aprovecharlo, él es muy consciente de que está trabajando bien de que de a poco se ha ganado su lugar, pero también es consciente que tiene que seguir trabajando que tiene que seguir aprendiendo de los compañeros que tiene y él es muy humilde que trabaja día a día para seguir mejorando y ojalá que lo podamos seguir ayudando".

Pizarro elogió al Chicha Sánchez | IMAGO7

Por último, el técnico argentino declaró sobre la actualidad de jugadores como Sebastián Córdoba y André-Pierre Gignac en el plantel felino.

“Sí, lo de Sebas es un integrante más creo que ha demostrado que ha tenido la chance de jugar que ha aportado como siempre he dicho, me ocupaba que todos lleguemos a la recta final con minutos para que en la etapa final podamos contar con todos, hoy le toca a otro compañero y contamos con él como todos los compañeros. Muy bien, lo veo muy bien, el otro día le tocó jugar creo que lo ha hecho bien está compitiendo muy bien ha dejado de la lesión atrás, creo que es un jugador a aprovechar creo que aporta tanto en la cancha como afuera es una persona que inspira e invita a todos los demás a seguir mejorando trabajando, así que aprovecharlo y si le toca jugar aprovechar su calidad para el equipo"

Pizarro habló de la actualidad de Gignac | IMAGO7