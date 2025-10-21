Brunetta interrumpe conferencia de prensa de Guido Pizarro y 'pide' cambio de posición

En la antesala del duelo entre Tigres y Pachuca por la Jornada 14 del Apertura 2025, el conjunto regiomontano vivió un episodio curioso que rápidamente se volvió viral. Durante la conferencia de prensa del entrenador Guido Pizarro, Juan Brunetta irrumpió la charla para bromear con su DT y “pedirle” un cambio de posición dentro del campo.

Todo ocurrió la tarde del martes 21 de octubre, en las instalaciones de Tigres, cuando Guido Pizarro atendía a los medios previo al viaje a Pachuca. Sin previo aviso, Brunetta apareció detrás de las cámaras y lanzó una ocurrencia que provocó risas entre los presentes.

Interrumpió la conferencia de su DT | IMAGO7

Entre carcajadas, el argentino comentó, “Profe, podría poner a Brunetta de contención y no de 9”, en clara alusión a su reciente papel como goleador del equipo.

La reacción de Pizarro fue inmediata, tomó un sorbo de agua, sonrió y respondió entre risas, reconociendo la versatilidad de su compatriota. “Brunetta puede jugar donde sea, siempre nos ayuda”, señaló el excapitán felino, destacando el compromiso y talento del volante argentino.

Destacó a su jugador | IMAGO7

El hat-trick que cambió el rol de Brunetta

La broma de Brunetta llega días después de su brillante actuación ante Necaxa, donde fue la figura del encuentro al marcar tres goles en la victoria de Tigres por 5-3. Gracias a su hat-trick, Juan Brunetta escaló posiciones en la tabla de goleo de la Liga MX.

Los Tigres viajarán este miércoles 22 de octubre a Hidalgo para enfrentar a los Tuzos del Pachuca. Con jugadores en gran momento como Brunetta, el equipo regiomontano aspira a unirse a Toluca como uno de los equipos con su clasificación asegurada a la Fase Final del Apertura 2025.