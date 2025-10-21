Habrá Brian Rodríguez para rato en América

El delantero uruguayo ya llegó a un acuerdo para su renovación con el equipo

Esteban Garrido

Brian listo para renovar. Las cosas en América se siguen moviendo en cuanto a las renovaciones, ya que en las últimas semanas, algunos jugadores han extendido su relación con el club.

Ahora, el futuro de Brian Rodríguez dejaría de estar en el aire, pues el acuerdo para su renovación estaría listo y en las próximas horas se estaría firmando el contrato que lo vincule al club por unos cuantos años más, ya que será un acuerdo de larga duración.

Renovará con América
Renovará con América | IMAGO7

El acuerdo ya estaría listo para firmarse, pues ambas partes habrían acordado los términos para amarrar una negociación que tenía varios meses. El acuerdo sería por los próximos 4 años, uniendo a Brian al América hasta el 2029.

En este acuerdo, resalta un importante incremento salarial, con lo que Brian pasará a ser de los extranjeros mejores pagados del club, aunque no la cantidad que en algún momento buscó su entorno, es por esto que fue una negociación extensa que tuvo un desenlace favorable.

Se quedará hasta 2029
Se quedará hasta 2029 | IMAGO7

Hay que recordar que en el mercado de verano se habló de la posible salida del uruguayo, pues su entorno ya lo colocaba en distintas ligas, aunque la intención del jugador era quedarse en Coapa y buscar una salida a Europa una vez que pase la copa del mundo.

Aún puede ir a Europa
Aún puede ir a Europa | IMAGO7

¿CUÁNDO FIRMARÁ?

A todo esto, en RÉCORD pudimos saber que el acuerdo ya está cerrado aunque no ha firmado los papeles, lo cual estará sucediendo en los próximos días. El tema económico, cláusulas y extensión ya se aceptaron por ambas partes y es por eso que la firma oficial del nuevo acuerdo se presentará pronto, con lo que llegará un comunicado oficial del club.

Ya llegó a un acuerdo
Ya llegó a un acuerdo | IMAGO7
