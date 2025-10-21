Aaron Ramsey dedica conmovedor mensaje a su perrita extraviada Halo

Una de las noticias que más ha sonado en el mundo de la Liga MX es la desaparición de Halo, la perrita de Aaron Ramsey y su familia, la cual lleva desaparecida por una gran cantidad de tiempo, llevando incluso al futbolista galés a ofrecer una gran suma de dinero como recompensa para quien pueda entregarla o darle información al respecto; sin embargo, hasta el momento no se han tenido noticias acerca del paradero de la perrita.

Recientemente, Ramsey publicó a través de sus historias de Instagram una foto que preocupó a algunos aficionados, pues a pesar de ser una imagen con su mascota, el tono y la frase que la acompañaban no fueron del todo alentadores.

Ramsey llegó a Pumas para el Apertura 2025 | Imago7

"Siempre conmigo"

La fotografía publicada por parte de Aaron Ramsey es simple, los muestra a él y a Halo acostados con el jugador dándole un beso cerca del hocico; lo inesperado del posteo tiene que ver con que la foto está publicada en blanco y negro, además de contener el mensaje "You'll be always with me girl" (Siempre estarás conmigo, niña).

Esta publicación ha hecho dudar a los usuarios si la familia Ramsey ya pudo encontrar información de su mascota perdida, aunque esta no sea la que esperan, pues en días anteriores ya habían comunicado que esperan poder encontrarla ya sea con vida o sin ella, para poder descansar de la fuerte búsqueda.

Historia de Aaron Ramsey | Captura de Instagram

A todo esto se suma historia de su esposa Colleen, quien ha publicado una historia con un mensaje similar, el cual ha puesto a pensar que las noticias no son nada alentadoras, ya que dicha publicación en realidad parece una despedida.

"Creo que la parte más difícil de perder a un perro que amas no es tener que decir adiós, es la forma en que tu mundo entero cambia sin él y el vacío que queda en tu corazón cuando se va", se puede leer en las redes de la esposa del futbolista de Pumas.

Mensaje de la esposa del galés | Captura de Instagram

Recompensa por Halo

La perrita de Aaron Ramsey y su familia,se extravió desde hace varios días en San Miguel de Allende, Guanajuato. El futbolista galés inicialmente ofreció 10 mil dólares como recompensa para quien pudiera dar información sobre su paradero, pero al no obtener resultados, decidió duplicar la cifra a 20 mil dólares, mostrando la desesperación por recuperar a su mascota.

De acuerdo con la información compartida por el propio Ramsey en redes sociales, su perrita llevaba más de tres días desaparecida antes de que él y su familia fueran notificados. “Por favor ayúdanos a encontrar a Halo, se perdió en San Miguel de Allende, Guanajuato, en las inmediaciones de 'Hipsterrier' que es un albergue para perros”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañando su mensaje con fotos de su querida compañera canina.

Ramsey se perderá el resto del torneo con Pumas | Imago7

La difícil situación personal de Ramsey se suma a un momento complicado en lo deportivo, ya que recientemente sufrió una lesión que lo dejará fuera del resto del torneo con los Pumas. El mediocampista galés atraviesa así un periodo de tristeza y frustración, pues mientras enfrenta su recuperación, continúa con la esperanza de reencontrarse con Halo.