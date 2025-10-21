¿Cuándo y dónde ver el Pumas vs Atlético San Luis?

Se cierra la Jornada 14 del Apertura 2025 en Ciudad Universitaria los Pumas recibe al Atlético San Luis en busca de la victoria sí o sí para mantener el sueño de meterse al Play-In, una derrota para cualquiera podría terminar con su campaña.

Los dirigidos por Efraín Juárez regresa a casa aún en puesto de Play-In con 14 unidades, sin embargo, un punto por debajo se encuentran los potosinos que sueñan al igual que Santos y Atlas con las mismas unidades.

Los felinos buscarán la victoria después de tomar respiro en la Sultana del Norte donde sacó un empate importante; sin embargo, sus últimos partidos registrados no son buenos, y es que ligan cinco partidos sin conocer el triunfo.

El triunfo más reciente que Pumas obtuvo fue en la Jornada 8 cuando visitaron al Mazatlán para golear 4-1, en aquella ocasión Guillermo Martínez anotó doblete, mientras que José Juan Macías y Alan Medina cerraron el marcador.

Por su parte, los potosinos llegan motivados después de quedarse con los tres puntos en el Alfonso Lastras ante los Rojinegros del Atlas para mantener vivas sus esperanza donde Joao Pedro se reencontró con el gol nuevamente.

Los potosinos se ubican en decimoprimer puesto, fuera de Play-In, con 13 unidades; producto de cuatro victorias, un empate y ocho derrotas, en esta cuestión solo Puebla tiene más derrotas que el cuadro dirigido por Guillermo Abascal.

Antecedentes

Los Pumas tienen el historial a su favor, desde el ascenso de los rojiblancos, en 2019, se han enfrentado en 14 ocasiones con un saldo de nueve triunfos para los felinos por cuatro derrotas y tan solo un empate con 31 goles a favor y 17 en contra.

¿A qué hora ver?

Todo está listo para el encuentro de la Jornada 14, de este 22 de octubre, en el Olímpico Universitario entre Pumas y Atlético San Luis para el pitazo inicial en punto de las 21:05 hrs, tiempo del centro de México, y lo podrás seguir a través de ViX Premium.

Hora: 21:05h

Estadio: Olímpico Universitario

Transmisión: ViX Premium

