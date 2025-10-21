Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Pachuca vs Tigres?

Los felinos se meten a la Bella Airosa con la intención de sacar tres puntos y seguir en la pelea por el liderato

Pachuca recibe a Tigres en el arranque de la jornada doble
Pachuca recibe a Tigres en el arranque de la jornada doble | RÉCORD
Marcos Olvera García
21 de Octubre de 2025

Los Tigres de la UANL, que vienen de golear a Necaxa en su estadio, se meterán al Hidalgo para enfrentarse a los Tuzos de Pachuca, con la encomienda de seguir subiendo puestos en la tabla.

El equipo dirigido por Guido Pizarro, actualmente, marcha en la posición número cinco y una victoria podría hacerlos subir hasta el segundo puesto, si otros resultados también se dan.

Tigres goleó a Necaxa | IMAGO7
Tigres goleó a Necaxa | IMAGO7

Por su parte, Pachuca quiere seguir en los puestos de clasificación directa a la liguilla, actualmente los Tuzos ocupan la sexta y última posición para acceder directo a los Cuartos de Final del Apertura 2025, por lo que necesitan alejarse de los puestos de Play In.

Tigres, en los últimos cinco partidos, parece tenerle tomada la medida a los Tuzos, los regiomontanos han ganado dos partidos, han empatado dos y han perdido uno, casualmente, Tigres no pierde en Pachuca desde el 2022.

Pachuca empató con Juárez el fin de semana | IMAGO7
Pachuca empató con Juárez el fin de semana | IMAGO7

Pachuca enfrentará, después de Tigres, a Toluca, Chivas y a Santos Laguna, por su parte, Tigres se medirá a Tijuana, Rayados de Monterrey y al Atlético de San Luis.

¿Cuándo y dónde ver el Pachuca vs Tigres?

Día:Miércoles 22 de octubre
Hora:19:00 hrs CDMX
Lugar:Estadio Hidalgo
Transmisión:FOX, Caliente TV
Tigres goleó a Necaxa | IMAGO7
Tigres goleó a Necaxa | IMAGO7

TE PUEDE INTERESAR

Pizarro habló sobre lo que les espera antes de enfrentar a Pachuca

Tigres | 21/10/2025

Guido Pizarro previo a enfrentar a Pachuca: "Será un partido complicado"
Diego Sánchez recibe elogios en Tigres tras su regreso del Mundial Sub-20

Tigres | 18/10/2025

Diego Sánchez recibe elogios en Tigres tras su regreso del Mundial Sub-20
Tigres vence a Necaxa con triplete de Brunetta

Tigres | 17/10/2025

¡Fiesta en el Volcán! Tigres vence a Necaxa con triplete de Brunetta y feria de goles
Te recomendamos
Guido Pizarro previo a enfrentar a Pachuca: "Será un partido complicado"
Club Pachuca
Tigres UANL
Liga MX

LO ÚLTIMO

 