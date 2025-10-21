¡Remontada agónica! Gol de último minuto de Ramón Juárez le da el triunfo al América sobre Puebla

Con gol de último minuto de Ramón Juárez, América remontó y venció 2-1 a Puebla en duelo correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2025. A pesar de hebe tenido un partido ‘discreto’, las Águilas lograron rescatar los tres puntos con un gol de último minuto, el cual los colocó en la segunda posición del Apertura 2025 y los dejó instalados en la Fase Final de este certamen.

América vence por la mínima a Puebla | IMAGO7

Para este partido, Henry Martín, Alejandro Zendejas, Erick Sánchez, José Raúl Zúñiga, Isaías Violante, Sebastián Cáceres y Dagoberto Espinoza no estuvieron disponibles para André Jardine, quien tuvo que sacar un cuadro inédito, en el que tanto Brian Rodríguez como Allan Saint-Maximin jugaron juntos como titulares por primera vez en lo que va de este torneo.

Ya en el partido, las oportunidades de gol escasearon durante la primera mitad y ninguno de los dos cuadros registró aproximaciones importantes. Aunque América tuvo más del 65% de posesión de balón, no encontraban espacios ni algún jugador que desbordara para encontrar oportunidades para anotar. Así, sin mayores emociones, el juego se fue 0-0 al descanso, algo que causó molestia en la afición presente, la cual abucheó a su equipo.

Para la segunda parte, Hernán Cristante mantuvo a los 11 jugadores que iniciaron en el terreno de juego. Sin embargo, André Jardine, en busca de encontrar variantes en ataque y conseguir los tres puntos, le dio salida a Alexis Gutiérrez para que ingresara Emiliano Gómez. Aún con esto, América no tenía claridad en la zona alta y en una ‘descolgada’ se pusieron abajo.

Puebla lo ganaba 1-0

Puebla sorprendió, pero no aguantó

Al minuto 52 del encuentro, La Franja abrió la pizarra tras una gran jugada colectiva. Desde la banda derecha, Edgar Guerra mandó un cambio de juego para Walter Portales, quien luego descargó el balón y con una serie de pases, Luis Gabriel Rey recortó, se la cedió a Ricardo Marín y este asistió para Emiliano Gómez, quien mano a mano definió de manera correcta, puso el 0-1 y anotó su cuarto gol del torneo.

Tras ponerse en desventaja, las Águilas se fueron al frente con poca claridad, pero en un desborde, a Brian Rodríguez le pegaron un codazo en la cara, por lo que se marcó penalti. El mismo uruguayo, quien recientemente llegó a un acuerdo para renovar con el equipo hasta 2029, hizo efectiva la pena máxima y puso el empate al minuto 67, el cual le daba esperanzas al América para conseguir los tres puntos.

Con el momento anímico a su favor, las Águilas no generaron mayor peligro durante el partido. Incluso, ante las ocho bajas que tuvieron por lesiones, André Jardine no encontraba variantes desde la banca para darle un rumbo distinto al juego, por lo que no hizo un cambio hasta el minuto 84 cuando salió Rodrigo Aguirre y entró Víctor Dávila.

América lo empató vía penal | IMAGO7

Aún así, América no encontró claridad para ir al frente, salvo una jugada individual de Kevin Álvarez en el minuto 86, la cual terminó con un atajadón de Jesús Rodríguez. Y luego de una noche con poca idea ofensiva, los locales encontraron el gol de la remontada en el último minuto.

El gol de la remontada

Al minuto 94, Ramón Juárez entró de cambio tras la salida de Alan Cervantes y le bastó un balón para completar la remontada de las Águilas. Tras un centro preciso de Allan Saint-Maximin, el central mexicano remató de cabeza sin marca en el área y puso el 2-1, con el cual hizo explotar el Estadio Ciudad de los Deportes de alegría.

Con esta victoria, América se colocó en la 2da posición y llegó a 30 puntos , con lo que ya tiene asegurado su lugar en la Fase Final del Apertura 2025; por otro lado, Puebla se mantiene en el fondo de la Tabla General con ocho unidades de 42 posibles. Para este fin de semana, las Águilas visitarán a Mazatlán, mientras que La Franja hará lo propio ante Juárez.

Gol de Ramón Juárez | IMAGO7