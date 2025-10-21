Necaxa rescató el empate ante Cruz Azul de último minuto

Empate en los últimos minutos. Cruz Azul empató 1-1 ante Necaxa en Aguascalientes, los dirigidos por Fernando Gago rescataron un punto importante ante el conjunto celeste.

El partido comenzó con susto para los capitalinos. Apenas al minuto 12, Kevin Mier se vistió de héroe con dos atajadas fundamentales ante Palavecino, quien aprovechó un error de Gonzalo Piovi. El argentino perdió la pelota en zona de peligro y, minutos después, tuvo que abandonar el campo por una molestia muscular. En su lugar ingresó Jesús Orozco Chiquete.

Les anularon dos goles | MEXSPORT

Cruz Azul intentó responder y al minuto 35 estuvo cerca de abrir el marcador. Ángel Sepúlveda sirvió un gran balón a Willer Ditta, quien remató de cabeza al fondo de las redes, pero la jugada fue invalidada por fuera de lugar. Necaxa también tuvo su oportunidad más clara en los pies de Diber Cambindo, que terminó enviando el balón por encima del arco.

Para la segunda mitad, Nicolás Larcamón ajustó su esquema e ingresó a Carlos Rotondi, Charly Rodríguez e Ignacio Rivero para darle más dinamismo al ataque. Los cambios no tardaron en surtir efecto y le dieron mayor control del mediocampo a la Máquina.

Adelantó al equipo | IMAGO7

El tanto de Cruz Azul llegó al minuto 65. Rotondi desbordó por la banda y sirvió un centro preciso que encontró a Amaury Morales, quien definió con categoría para marcar su primer gol en el torneo.

Con la ventaja en el marcador, Larcamón realizó más modificaciones. Ángel Sepúlveda dejó su lugar a Gabriel “Toro” Fernández para refrescar la ofensiva.

Marcó un golazo | MEXSPORT

Pero al 85, Cruz Azul se relajó y Agustín Palavecino anotó un golazo desde fuera del área y venció a Kevin Mier y empató el encuentro,

A Ignacio Rivero también le anularon un gol por fuera de lugar, y Cruz Azul perdió la oportunidad de quedarse con los tres puntos.

Empataron a un gol | IMAGO7