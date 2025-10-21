Hernán Cristante recuerda su pasado en Toluca y se burla del América tras derrota de Puebla

Recadito para las Águilas. Al finalizar el partido ante América, en el cual cayó Puebla 2-1, Hernán Cristante fue expulsado. Tras haber mostrado su molestia con el arbitraje, el director técnico de La Franja vio la tarjeta roja y se encaró con la afición americanista, a la cual le hizo señas como si fuera un diablo, recordándoles la Final perdida ante Toluca en el torneo anterior.

La primera molestia de Hernán se dio al minuto 66, pues el penalti señalado a favor de las Águilas consideró que no era. Más adelante, ante las faltas señaladas en contra del Puebla, el entrenador le pidió al cuarto árbitro que “le marcara una a su favor”, ya con gestos de enojo y desesperación. Sin embargo, su frustración más grande se dio en la última jugada del encuentro.

Gol de Ramón Juárez | IMAGO7

Al minuto 99 de partido, después del gol de la remontada de Ramón Juárez, toda la banca del Puebla reclamó airadamente al arbitraje. Entre ellos, el estratega argentino también mostró su molestia e insultó al árbitro Martín Molina Astorga, por lo que fue expulsado. Sin embargo, mientras caminaba hacia el vestidor, el exarquero realizó dos gestos polémicos en contra de la afición de América.

Mientras el estratega recibía insultos y burlas, Cristante los volteó a ver y con las manos les hizo señas, entre las cuales se puso dos dedos separados en la cabeza, como si fuera un Diablo. Esto fue en referencia a la Final perdida contra Toluca apenas en mayo de este año, equipo en el que jugó, estuvo como director técnico y marcó historia.

Cristante se burla del América | CAPTURA DE PANTALLA

¿CUÁNTO TIEMPO JUGÓ HERNÁN CRISTANTE CON TOLUCA?

Con Toluca, Hernán Cristante jugó 393 partidos en los cuales sumó más de 35 mil minutos de juegos permitió 490 goles y mantuvo su portería imbatida en 131 encuentros. Asimismo, ganó siete trofeos con los Diablos, en los que se destacan cinco títulos de liga, un Campeón de Campeones de México y otro de CONCACAF.

Como director técnico, Cristante tuvo dos etapas en las cuales dirigió 174 partidos, de los cuales ganó 76, empató 40 y perdió 58.