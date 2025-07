Jugadores de América sufrieron en vacaciones tras perder el ‘Tetra’ y Mundial de Clubes

Vuelta a la hoja. El Club América pasó tres torneos consecutivos en lo más alto del futbol mexicano, sin embargo, el Clausura 2025 esta dinastía llegó a su fin tras perder la Final ante Toluca y sumado el fracaso de no clasificar al Mundial del Clubes, ocasionó que los jugadores de Las Águilas pasaran unas vacaciones de ‘pesadilla’.

América empató en el comienzo del CL25 | IMAGO7

En conferencia de prensa previo al duelo de la Jornada 2 ante Xolos de Tijuana, el mediocampista mexicano Alan Cervantes contó como han sido las últimas semanas en la interna del Club América y reveló que para la mayoría del vestidor fueron días complicados por el hecho de lidiar con el fracaso, algo que no conocía desde hace un par de años atrás.

“Las vacaciones las pasamos mal, tiempo al tiempo. Lo hemos ido procesando, con el paso de los entrenamientos, el tiempo y los objetivos que tenemos en mente y ahora el Mundial (2026) para todos nosotros, no solo para mí sino para todos mis compañeros, es una motivación extra para volver a retomar el camino”, declaró Alan Cervantes.

Alan Cervantes, mediocampista de Las Águilas | IMAGO7

De igual forma el mediocampista mexicano señaló que los tropiezos de las Finales el semestre anterior se debió a errores puntuales en táctica fija y mencionó que no hubo ningún equipo que fuera superior al América.

“Los partidos los perdimos por detalles y ese detalle fue táctica fija; realmente para mí, y me atrevo a decir con toda seguridad que, a pesar de nosotros no estar físicamente al cien, no hubo un equipo que nos superara por completo en los partidos que perdimos”, declaró Cervantes.