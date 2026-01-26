Brian Gutiérrez y Richard Ledezma sueñan con la Copa del Mundo tras su paso por la Selección Mexicana

Brian Gutiérrez vive un momento especial en su carrera luego de ser considerado por la Selección Mexicana, situación que le ha renovado la ilusión de disputar una Copa del Mundo. El futbolista de Chivas destacó lo significativo que ha sido representar al club rojiblanco y cómo esto lo ha acercado a su gran sueño.

“Obviamente ocho de Chivas, fue algo muy bonito y ojalá que suceda otra vez. Es un sueño (Jugar la Copa del Mundo) por eso llegué a México y por eso estoy vistiendo los colores de las Chivas”, señaló.

Chivas l MEXSPORT

¿HABLÓ CON JAVIER AGUIRRE?

El mediocampista también reveló que tuvo la oportunidad de dialogar con el director técnico del combinado nacional, Javier Aguirre, experiencia que calificó como positiva y motivante, además reveló que le sorprendió que haya sido convocado.

“Hubo una plática obviamente (con Javier Aguirre) Me sentí muy bien, muy conforme y es una muy bonita experiencia. La verdad me sorprendió, pero así es el futbol y hay que seguir”, agregó.

Sobre sus posibilidades de mantenerse en el radar rumbo al Mundial, Gutiérrez fue claro al señalar que su enfoque está en el trabajo diario y que la decisión final no depende de él.

“No sé la verdad. Él (Javier Aguirre) es quien tiene la decisión final y yo haré mi trabajo día a día. Me dijo el profe que siga así, que está muy contento de lo que estoy haciendo y siga así para seguir de la mejor manera”, añadió.

Brian Gutiérrez l MEXSPORT

LEDEZMA SE VE EN LA COPA DEL MUNDO

Por su parte, Richard Ledezma también se mostró optimista respecto a sus opciones de formar parte del proceso mundialista, luego de debutar con la Selección Mexicana y recibir el respaldo del cuerpo técnico.

“Javier Aguirre me dijo que siga haciendo las cosas como estoy en Chivas y vamos a ver. Si obviamente, me veo en el mundial, fue muy lindo el debutar con selección. Todos remos chance de ir y vamos a ver qué es lo que sucede”, concluyó.

Ambos futbolistas coinciden en que vestir la camiseta nacional ha sido una experiencia especial y que, con trabajo y constancia, esperan mantenerse en la pelea por un lugar en la próxima Copa del Mundo.