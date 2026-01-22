"Vine a Chivas yo estaba 100% con México": Brian Gutiérrez tras su debut con Selección Mexicana

Rumbo a la Copa Mundial Norteamérica 2026, la Selección Mexicana sigue con su preparación y este jueves tuvo el primero de tres amistosos con puros jugadores de la Liga MX. Más allá del resultado, fue la oportunidad para que Javier Aguirre viera a jóvenes futbolistas, entre los cuales destacan casos como los de Brian Gutiérrez y Richard Ledezma.

Los dos jugadores de Chivas tienen doble nacionalidad y sumaron minutos con la Selección de Estados Unidos, pero la FIFA aprobó su elegibilidad para estos compromisos. Al respecto, Brian declaró que no se arrepiente de la decisión, misma que tomó desde el momento en el cual eligió fichar con el Rebaño para este Clausura 2026.

Brian Gutiérrez se dijo contento con su debut en el Tri | MEXSPORT

¿Qué dijo Brian Gutiérrez tras su debut con Selección Mexicana?

En atención a los medios de comunicación luego del partido contra la Selección de Panamá, en el cual disputó 57 minutos, Brian compartió que no tuvo dudas de jugar con el Tri. "Yo creo que yo venir a México y jugar con las Chivas fue mi decisión, porque son puros mexicanos".

"Creo que cuando yo vine a Chivas yo estaba 100% con México, porque lo que representa Chivas es 100% mexicano y tienes que ser mexicano para jugar con Chivas. Creo que eso fue mi decisión", declaró Gutiérrez, quien aseguró que siempre quiso jugar con el combinado azteca.

"Muy contento, muy feliz, como dije, creo que unas buenas sensaciones, buenos inicios y voy por más. Siempre he querido jugar con la Selección Mexicana", añadió el mediocampista, que en enero del año pasado disputó dos amistosos ante Venezuela y Costa Rica con la Selección de Estados Unidos.

Gutiérrez disputó 57 minutos con el Tri | MEXSPORT

Brian Gutiérrez destacó la unión del grupo

Por otra parte, el futbolista rojiblanco reiteró que quiere seguir creciendo, tanto con Chivas como con el Tri. En el caso de este último, aseguró que el grupo ha facilitado su integración y la de Ledezma. "Creo que vamos por más. La verdad que me recibieron muy bien, yo y Richie".

"Creo que buenas sensaciones y el grupo está muy unido, creo que eso es lo más importante", finalizó Brian, que esperará para seguir sumando minutos en el próximo amistoso del Tri, contra la Selección de Bolivia, el próximo domingo 25 de enero a las 13:30 horas (tiempo del centro de México).