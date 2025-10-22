No realizarán autotrén en el Estadio Akron de cara a la Copa del Mundo del 2026

Después de que en el pasado mes de junio se dio a conocer que se realizaría un autotrén en las inmediaciones del Estadio Akron de cara a la Copa del Mundo del 2026, cuatro meses después esta opción quedó totalmente descartada.

El Alcalde de Zapopan, Juan José Frangie reveló que este proyecto no se realizará debido a que la compañía que estaba a cargo, reconoció que no terminarían la obra en tiempo y forma bajo los requisitos de FIFA.

“Hemos recibido una carta por parte de la compañía que tenía el proyecto de este tren, autotrén, que no terminan la obra. Los requisitos de la FIFA es que hay ciertos tiempos y no se va a llevar a cabo”, señaló el alcalde.

Echaron para atrás el proyecto | IMAOG7

Asimismo, lamentó el que la obra no se haya concretado, después de que era una de las opciones más importantes en el tema de movilidad de cara a la Copa del Mundo en el Estadio Akron

"Lo hubiéramos querido, es un proyecto muy interesante, pero bueno, a final de cuentas nosotros tenemos que ver el cuaderno de la FIFA que marca los tiempos, entonces se deshecha ya", agregó.

Buscaban conectar el estadio | X

De igual manera, reveló que se colocará un elevador de cara a la Copa del Mundo de la estación de Mi macro al andador “Chivas”, luego de que el acceso de los aficionados será de manera peatonal.

“Lo que se va a llevar a cabo es lo que es la estación de mi macro y donde está el andador Chivas se va a poner un elevador. Nadie podrá llegar en vehículo una milla antes, será peatonal, y se descarta totalmente donde la empresa declina, porque no llega a los tiempos adecuados”, concluyó.

Se alistan para el Mundial | MEXSPORT

¿CÓMO IBA A SER EL PROYECTO?

El proyecto proponía la implementación de un tren eléctrico elevado que recorrería un viaducto desde el Andador Chivas, ubicado junto a la estación del Peribús, hasta el estacionamiento del recinto deportivo, a lo largo del camellón central del Circuito JVC. La capacidad proyectada del sistema era de 7,200 pasajeros por hora.