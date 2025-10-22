DT de Juárez sueña con el Play-In pese a goleada de Rayados: "Intentar ganar los juegos que quedan"

El entrenador de Juárez desea ganar los tres juegos que le restan a Bravos y meterse al Play-In y soñar con la Liguilla

RICARDO OLIVARES

Tras la derrota ante Rayados, el técnico de FC Juárez, Martin Varini expresó su sentir tras caer en el Estadio BBVA.

Martin Varini, DT de Juárez | IMAGO7
“Creo que es un análisis de un juego frente a un rival de mucha calidad, que lo sabíamos, que para poder tener éxito como contra esta clase de rivales, como había sido el semestre pasado, que le hemos podido ganar, tienes que tener un juego casi perfecto, que todos los rendimientos, por lo menos, sean de cero a ocho puntos para arriba, y creo que hoy nos encontramos con desatenciones o fallas puntuales que hacen que ellos nos conviertan rápido.”

Además mencionó sobre la diferencia de planteles que existen los dos equipos.

Juárez sueña con el Play-In | IMAGO7
“La diferencia del plantel es normal, nosotros la la aceptamos desde un inicio. En ese sentido, nosotros hemos sido siempre muy competitivos. Creo que hoy terminamos perdiendo por una diferencia de dos goles. Si, en algún momento estuvimos cero cuatro, sí es verdad, pero en el global son dos goles de diferencia en un juego de visita que presentaba dificultades.”

Por último, Varini comentó el panorama que tiene su equipo, en la recta final del torneo.

“El panorama es intentar ganar los tres juegos que nos quedan. Tenemos Puebla para cerrar esta seguidilla, donde estamos en casa. Venimos fuerte de local, de los últimos cinco juegos que ganamos cuatro, empatamos uno, o sea que algo bien estamos haciendo.”

Juárez buscará ganar 9 de 9 puntos restantes | IMAGO7
