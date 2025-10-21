Jardine sobre Ramón Juárez: "Es un chico especial"

André Jardine habló en conferencia de prensa luego del triunfo del América sobre Puebla por marcador de 2 tantos a 1.

Uno de los puntos que resaltó el director técnico brasileño fue la actuación de Ramón Juárez, quien ha tenido grandes momentos con el club, pues responde de buena manera en ambas áreas y eso es algo que levanta su figura en el América.

“Ramón es un chico especial, creo que la afición lo reconoce pues no es fácil tener el reconocimiento en un club como este. Es un jugador que en momentos importantes ya fue determinante y creo que esto marca la diferencia, el reconocimiento es por estas dos partes de ser determinante en las dos áreas”.

Gol de Ramón Juárez | IMAGO7

Otro punto importante fue que Jardine destacó el trabajo del grupo para superar momentos de adversidad, ya que venían de la derrota ante Cruz Azul y esta noche lograron remontar un partido que parecía complicado.

Por otro lado, el brasileño defendió a su compatriota Marco Seixas, quien es el preparador físico del club. En los últimos días, ha recibido críticas importantes por parte de los aficionados por la cantidad de lesiones que tiene el club, aunque para André, el trabajo de Seixas ha sido muy bueno y es un tipo de toda su confianza.

América vence por la mínima a Puebla | IMAGO7

FELIZ POR BRIAN

Para cerrar, Jardine compartió que está muy contento por la renovación de Brian Rodríguez, ya que el jugador está feliz en América y es por eso que decidió extender su vínculo con el club:

“Brian ya aceptó su contrato, el club creo que mañana hace el anuncio oficial. Felices porque Brian es un jugador que le gusta estar aquí. Ya tuvo más de una oferta para salir y siento que siempre acabo por elegir estar aquí porque le gusta el club, el grupo de jugadores, le cae bien el cuerpo técnico y bueno porque él también me cae bien”.