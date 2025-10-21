Mazatlán y Santos reparten puntos con dos goles en los últimos minutos

Mazatlán rescató un punto luego de empatar en los últimos minutos a Santos. Con gol de Facundo Almada los Cañoneros lograron una unidad en la Jornada 14 del Apertura 2025.

El encuentro comenzó favorable para los locales. Apenas al minuto 10, Roberto Meraz aprovechó un descuido defensivo del cuadro santista y abrió el marcador para los Cañoneros.

Repartieron puntos | MEXSPORT

Durante la primera mitad, Mazatlán fue el equipo que más insistió al ataque, registrando ocho disparos totales contra apenas uno de Santos Laguna.

El conjunto dirigido por Francisco Rodríguez mostró una cara distinta en el complemento. Con mayor intensidad y orden, los Guerreros comenzaron a ganar terreno y a generar peligro en el arco rival. Al minuto 56, Aldo López firmó el empate con un potente disparo que devolvió la esperanza al cuadro lagunero.

Igualaron a dos goles | IMAGO7

El entrenador santista realizó modificaciones clave para cambiar el rumbo del partido. Ingresaron Fran Villa, Jesús Ocejo y Kevin Palacios, tres piezas que aportaron frescura y dinamismo en el ataque. Los ajustes pronto darían resultado en el marcador.

Cuando el cronómetro marcaba los 70 minutos, Roberto Meraz tuvo que abandonar el campo por una molestia física, dejando su lugar a Eduardo Torres.

Se acercaron al triunfo | IMAGO7

Al minuto 76, Kevin Palacios se estrenó como goleador en el futbol mexicano al marcar el segundo tanto de Santos. El atacante selló la remontada.

Al 90+2 Facundo Almada puso el gol del empate en el cierre del partido y lograron rescatar un punto como locales.

Marcaron de último minuto | IMAGO7