Carlos Salcedo debuta con Rayados tras 10 meses sin actividad

Después de una larga espera, Carlos Salcedo volvió a jugar en la Liga MX y lo hizo con la camiseta de Rayados. El defensa debutó oficialmente con el equipo regiomontano nueve meses después de su llegada, en el duelo ante su exclub, FC Juárez, disputado en el “Gigante de Acero”.

El zaguero mexicano ingresó al minuto 75 en sustitución de Sergio Ramos, marcando así su esperado estreno con los albiazules. Su ingreso fue recibido con aplausos por parte de la afición, que reconoció su esfuerzo y paciencia tras un largo proceso de recuperación.

Entró por Sergio Ramos | IMAGO7

Salcedo no veía acción en la Liga MX desde enero del presente año, cuando aún militaba con Juárez. Poco después sufrió una lesión de ligamento cruzado en la rodilla derecha que lo obligó a pasar por el quirófano y perderse gran parte del 2025.

Tras meses de rehabilitación y trabajo físico intenso, el “Titán” logró superar la lesión y regresar a las canchas en plenitud.

Estuvo lesionado todo el año | IMAGO7

Con su regreso, Domènec Torrent suma una pieza más en la defensa de Rayados, que busca cerrar fuerte la recta final del torneo y consolidarse como uno de los principales aspirantes al título.