¡Gana, gusta y golea! Rayados vence 4-2 a Bravos de Juárez

Rayados de Monterrey se impuso con autoridad 4-2 ante FC Juárez en el Estadio BBVA, en duelo correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2025, y reafirmó su buen momento futbolístico en casa.

Rayados está en la tercera posición de la tabla | IMAGO7

El encuentro arrancó con intensidad y apenas al minuto 5 llegó la primera jugada de peligro para los locales: un centro preciso de Óliver Torres encontró a Sergio Ramos en el segundo palo, pero su remate se fue por encima del arco de Sebastián Jurado.

Dos minutos después, al 7’, Monterrey abrió el marcador. Lucas Ocampos mandó un servicio al área que fue bien aprovechado por Gerardo Arteaga, quien se elevó para conectar de cabeza y poner el 1-0.

Rayados continuó dominando y al 34’ estuvo cerca del segundo, cuando Arteaga mandó un centro de primera intención que Germán Berterame remató de cabeza, aunque Jurado detuvo sin complicaciones. Sin embargo, al 38’ llegó el 2-0 gracias a Sergio Canales, quien disparó de zurda desde fuera del área y colocó el balón pegado al poste izquierdo.

Juárez descontó el marcador | IMAGO7

En la segunda mitad, Monterrey mantuvo la presión. Al 47’, Ocampos avisó con un disparo cruzado que pasó cerca del arco, y al 57’ llegó el tercero: Canales filtró un pase perfecto para Berterame, que dentro del área definió de derecha para el 3-0.

Debuta Salcedo con Rayados

El partido también marcó un momento especial al minuto 76, cuando Carlos Salcedo debutó oficialmente con Rayados tras ingresar por Sergio Ramos, nueve meses después de su llegada al club.

Carlos Salcedo debuta con Rayados | IMAGO7

Dos minutos más tarde, al 78’, Joaquín Moxica aprovechó un rebote dentro del área para empujar el balón y firmar el 4-0. FC Juárez descontó al 80’ con un gol de Ricardinho, quien prendió la pelota de primera intención dentro del área.

Ya en tiempo de compensación, el exrayado Rodolfo Pizarro cerró el marcador 4-2 con un disparo dentro del área, dándole una ligera maquillada al resultado final.

Con este triunfo, Rayados se mantiene entre los primeros lugares del torneo.

Rayados consigue su novena victoria del torneo | IMAGO7