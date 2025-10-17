FC Juárez vs Pachuca EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 13

Partido de alto voltaje para comenzar la jornada sabatina

17 de Octubre de 2025

La Liga MX vuelve a la acción tras la pausa por la Fecha FIFA, y el torneo entra en su tramo final con emociones al límite. Pachuca visita a los Bravos de Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en un duelo que puede definir quién se mete de lleno en zona de clasificación directa a la Liguilla del Apertura 2025. Ambos equipos llegan con aspiraciones claras, una tabla apretada y la obligación de ganar para evitar el temido Play-In.

El conjunto blanquiazul llega al compromiso en la séptima posición del campeonato con 20 puntos, producto de una campaña sólida, aunque irregular en las últimas jornadas. Los dirigidos por Jaime Lozano han demostrado ser un equipo competitivo, pero saben que no pueden permitirse más tropiezos si quieren cerrar entre los seis primeros lugares del torneo. Una victoria en la frontera podría catapultarlos hasta el sexto puesto, siempre y cuando los Xolos de Tijuana no sumen en su respectivo encuentro.

Sin embargo, el calendario no favorece a los Tuzos. A Pachuca le restan cinco partidos de alto riesgo en el cierre del torneo: enfrentará a Juárez, Tigres, Toluca, Chivas y Santos, una seguidilla de rivales que exige el máximo nivel de concentración y regularidad. El duelo ante los Bravos es, por tanto, más que un partido: es una prueba de fuego para sus aspiraciones de clasificación directa.

Juárez festejando I IMAGO7
Por su parte, Juárez ha sido una de las sorpresas del campeonato. Con 18 unidades, el equipo fronterizo se ubica en la octava posición y mantiene intactas sus esperanzas de meterse en el grupo de los seis mejores. Una victoria ante Pachuca no solo lo colocaría por encima de su rival, sino que lo impulsaría directamente a zona de Liguilla directa, una hazaña importante para un club que busca consolidarse como protagonista en el futbol mexicano.

¿Cuándo y por dónde el Juárez vs Pachuca?

Fecha: Sábado 18 octubre

Hora: 17:00

Transmisión: Fox Deportes en Caliente TV

Pachuca festeja gol I IMAGO7
