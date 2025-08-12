León no vive su mejor momento y terminó cayendo con un contundente 1-3 ante los Rayados de Monterrey, confirmando la 'crisis' de resultados en la que se encuentra en el arranque del Apertura 2025.

Tras el encuentro, Eduardo Berizzo señaló estar consciente de la disparidad que hay actualmente en la Liga MX y lanzó un duro mensaje: “Hay una liga que ficha al que quiere y otra liga que ficha lo que puede”.

El DT aseguró que no hay excusas y se responsabilizó del momento negativo que vive el equipo: “Estas argumentaciones suenan a excusas y aquí estoy, el responsable soy yo, poniendo la cara, no hay excusa ni explicación, de quién juega mal, quién comete el error”.

Berizzo l IMAGO7

“Nos falta tiempo de trabajo, sí, pero es futbol, eso no lo puedes explicar ni perder tiempo, así que la responsabilidad seguramente es mía en formar el equipo y decir quién juega, quién no juega”, mencionó el DT.

Momento del León

León vive uno de sus peores momentos desde la llegada de Eduardo Berizzo, los ‘Panzas Verdes’, después de cuatro juegos disputados, registran tres unidades, producto de una victoria y tres descalabros.

Próximo partido

Su próximo encuentro será ante los Rayos del Necaxa en la Jornada 5, los hidrocálidos por su parte se encuentran en el octavo puesto con cinco unidades.

Liga MX l IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR. JORGE VALDANO VISITA AL ATLÉTICO DE SAN LUIS ANTES DEL DUELO CONTRA CRUZ AZUL