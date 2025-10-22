Liga MX: Equipos clasificados a la Fase Final del Apertura 2025

Cinco equipos ya han asegurado su boleto a la Fase Final del Apertura 2025

Fase Final de la Liga MX | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
22 de Octubre de 2025

El Apertura 2025 de la Liga MX ha entrado en su emocionante recta final y, tras jugarse la Jornada 14, el panorama de la Fase Final comienza a definirse. Cinco equipos han logrado ya asegurar matemáticamente su presencia, garantizando como mínimo un lugar en el Play-In.

Trofeo de la Liga MX | IMAGO7
La intensa competencia por los primeros puestos ha marcado una clara diferencia entre el grupo que pelea en lo más alto y el resto de la tabla, sellando anticipadamente el boleto para estos cinco contendientes que sueñan con levantar el título.

Clasificados a la Fase Final

Con tres jornadas restantes por disputarse para los equipos de la parte baja de la tabla, los cinco punteros han asegurado que no pueden caer por debajo del décimo lugar de la clasificación general. Esta ventaja les otorga automáticamente un sitio en la siguiente ronda del torneo.

Los cinco equipos que ya tienen asegurado un lugar en la Fase Final son:

  • Toluca
  • América
  • Rayados
  • Cruz Azul
  • Tigres

Todos ellos han asegurado, al menos, un lugar en el repechaje del Play-In (posiciones 7 a 10), aunque su posición actual los perfila fuertemente para obtener un boleto directo a la Liguilla.

Recta Final del Apertura 2025 | IMAGO7
La pelea por el boleto directo a la Liguilla

Aunque su clasificación es un hecho, el enfoque de estos cinco equipos se moverá ahora a asegurar uno de los seis puestos que otorgan el pase directo a la Liguilla, evitando así la incertidumbre del Play-In.

La tabla de posiciones es muy cerrada en la cima, con Toluca, América, Rayados y Cruz Azul separados por apenas dos puntos, y con Tigres muy cerca. Los resultados de las últimas jornadas será clave para definir quiénes podrán descansar en la primera fase de eliminación directa.

Del 1 al 10 clasifican a la Fase Final | IMAGO7
