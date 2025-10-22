¡Ilusiona! Brian Rodríguez y su motivador mensaje tras renovación con América

Brian Rodríguez renovó con América y así lo hizo oficial el club este miércoles, lo que cayó como una buena noticia para la afición, pero fueron sus palabras lo que los hizo emocionar por completo tras firmar su renovación con el conjunto de Coapa.

¿Qué dijo Brian Rodríguez tras su renovación con América?

“Muy feliz, muy contento de seguir perteneciendo a esta institución tan grande, con tanta historia”, dijo Brian Rodríguez sobre su renovación con América, en un contrato que se extiende por cuatro años más en la institución.

“Desde el día uno me mostraron el amor que le tienen a este club, el amor que sienten con los jugadores, el apoyo siempre está, se demuestra en cada partido, en cada estadio al que vamos y también en redes sociales he recibido un montón de amor por parte de los azulcremas”, agregó Rodríguez.

Rodríguez ha sido uno de los elementos más importantes para la plantilla dirigida por André Jardine, gracias al desequilibrio que provoca para encontrar más vías de acceso al gol. Con más de 120 partidos, ‘Rayito’ acumula 30 goles y 20 asistencias.

Renovación pone fin a rumores sobre salida de Brian Rodríguez del América

Cabe señalar que la renovación también le pone fin a una serie de rumores sobre su salida, pues colocaban al futbolista del América en el futbol de Qatar. Sin embargo, con cuatro años más de contrato, las Águilas no se preocuparán por ello.

Cuando Brian llegó al América, su valor de mercado era de unos 8 millones de dólares, cifra que se ha mantenido por un tiempo, aunque en Coapa lo consideran por arriba de los 12 mdd en caso de que llegue alguna oferta a futuro, lo que dej claro que ha subido su valor desde que arribó al club.

La continuidad de Brian Rodríguez en Coapa no solo asegura la permanencia de una pieza clave en el esquema ofensivo de André Jardine, sino que también representa un triunfo institucional. Al amarrar al atacante uruguayo por un periodo prolongado.

La noticia de la renovación de Brian Rodríguez se recibió con euforia en el entorno americanista, ya que el uruguayo se ha consolidado como un factor fundamental de desequilibrio, algo vital para la filosofía ofensiva del técnico André Jardine.

