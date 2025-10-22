¡Se queda el Rayito! América confirma la renovación de Brian Rodríguez

Brian renovado. Ahora sí es oficial, Brian Rodríguez ha renovado su contrato con el América por varios años más. La mañana de este miércoles, el conjunto de Voapa compartió, a través de sus redes sociales, el comunicado y las fotos oficiales de la renovación del Rayito: “¡Brian Rodríguez renovado con el Club América! Tenemos Rayito para rato con nosotros”.

Las imágenes que se compartieron fueron del momento de la firma de Brian, además de posar con el escudo, para que así quedara ya confirmada su renovación con el club, pues el acuerdo ya se había alcanzado y solo faltaba estampar la firma en los papeles.

Brian Rodríguez al momento de firmar la renovación | X: @ClubAmerica

¿CUÁNTO DURA?

El nuevo contrato de Brian Rodríguez con el América será por los próximos 4 años, ya que finalizará en el verano del 2029, siendo así una extensión de tres años pues hay que recordar que el acuerdo anterior unía al jugador con el club hasta el verano del 2026.

Esta renovación era una de las más importantes en la agenda americanista, ya que llegaron varias ofertas por el jugador en el pasado y había temor de que negociara de forma libre con otro equipo a partir de enero. Sin embargo, ambas partes querían mantener el vínculo y es por eso que la negociación avanzó de buena forma.

Brian Rodríguez tras su renovación con América | X:@ClubAmerica

Brian llegó al América procedente del LAFC de la MLS. Desde aquel entonces, ha jugado 121 partidos con las Águilas, marcando 30 goles y 20 asistencias, además de levantar el tricampeonato con el equipo y 3 títulos más en la era más exitosa del club de Coapa.

Brian Rodríguez en celebración con América | IMAGO 7

VALOR DE MERCADO

Cabe recordar que Brian es un jugador seleccionado por Uruguay, por lo que es una pieza muy importante para las Águilas en varios sentidos.

Cuando Brian llegó al América, su valor de mercado era de unos 8 millones de dólares, cifra que se ha mantenido por un tiempo, aunque en Coapa lo consideran por arriba de los 12 millones de dólares en caso de que llegue alguna oferta a futuro, dejando en claro que ha subido su valor desde que llegó al club. Además, tiene muchas posibilidades de estar en la Copa del Mundo y eso aumentaría su valor.