Gago admite frustración tras el empate ante Cruz Azul

Luego del empate 1-1 entre Necaxa y Cruz Azul en la Jornada 14 del torneo Apertura 2025, Fernando Gago, técnico de los Rayos, habló ante los medios de comunicación sobre el resultado y, sobre todo, sobre el estado anímico de su equipo.

El conjunto hidrocálido logró rescatar un punto en los últimos instantes del encuentro gracias al tanto de Agustín Palavecino. Sin embargo, para su estratega, más allá del marcador, el partido dejó sensaciones encontradas, especialmente por la manera en que su equipo generó oportunidades, pero no logró concretarlas con regularidad.

Necaxa rescató un punto ante Cruz Azul | IMAGO 7

“La frustración en el fútbol es así”: Gago

Durante su intervención posterior al partido, Fernando Gago reflexionó sobre el estado emocional de su plantel, reconociendo que enfrentar a equipos como Cruz Azul, que están en la parte alta de la tabla, representa un desafío distinto.

Los Diablos han tenido un Apertura 2025 irregular | IMAGO 7

“Tiene algo distinto jugar contra equipos que están peleando en la parte de arriba. Donde el equipo tiene situaciones de gol, genera situación de peligro constantemente”, expresó el técnico argentino.

Pese a las oportunidades creadas, Gago admitió que la falta de contundencia sigue siendo un factor frustrante para su equipo. “Y la frustración en el fútbol es así, en la vida también creo que es así, a veces sale, a veces no sale”.

Cruz Azul y Necaxa dividieron unidades | MEXSPORT

A pesar del sabor agridulce que dejó el empate, el entrenador fue enfático en que el equipo debe mantener la constancia en su propuesta de juego y seguir intentándolo con convicción. “Hay que seguir intentando. Tenemos un partido el próximo domingo y vamos a tratar de ir a buscar, a pelear, a ganarlo, de tratar de hacer un buen partido”.

¿Cuándo y dónde es el siguiente partido de Necaxa?

Para la Jornada 15 del torneo, los Rayos saldrán de Aguascalientes y visitarán a Atlético San Luis. Dicho compromiso está programado para el domingo 26 de octubre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Palavecino hizo el gol del empate | MEXSPORT