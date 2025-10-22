Joaquín Moxica celebra su primer gol con Rayados y se lo dedica a su madre

El canterano de Rayados marcó su primera anotación como profesional en una noche magíca en el 'Gigante de Acero'

RICARDO OLIVARES

Luego de marcar su primer gol en primera división como jugador de Rayados, el juvenil Joaquin Moxica se mostró feliz por el resultado del equipo y por esta anotación.

Joaquín Moxica, canterano de Rayados | IMAGO7
Joaquín Moxica, canterano de Rayados | IMAGO7

“Creo que era importante sacar los tres puntos el día de hoy, y hablando en lo individual, pues muy feliz de marcar el primer gol. Obviamente, lo he buscado y pues hoy se dio, gracias a dios.”

“El grupo mentalmente es muy fuerte y a pesar de las derrotas, siempre estamos firmes y hoy, pues, de cara a los partidos importantes que tú dices, creo que una victoria fue de mucha, mucha ayuda.”

El juvenil le dedicó su gol a su madre que se encontraba en el Estadio para apoyar a su hijo, además de la felicitación de sus compañeros.

Joaquín Moxica anota su primer gol como profesional | IMAGO7
Joaquín Moxica anota su primer gol como profesional | IMAGO7

“Es un momento muy especial para mí. Hoy mi mamá fue la que pudo venir y fue un reflejo de todo lo que me ha apoyado y se lo se lo quise dedicar a ella. Mi mamá ha sido uno de mis mayores soportes a lo largo de este proceso que llevo y pues por eso creo que ella tenía una intuición de que hoy podía pasar algo importante.”

“Me felicitaron. Creo que todos ven, cómo se trabaja las semanas y lo difícil que es a veces entrar de cambio y me tocó marcar y todos muy felices, muy contentos por mí.

Joaquín Moxica dedica su primer gol a su mamá | IMAGO7
Joaquín Moxica dedica su primer gol a su mamá | IMAGO7
Te recomendamos
¡Gana, gusta y golea! Rayados vence 4-2 a Bravos de Juárez
Rayados de Monterrey
Liga MX

TE PUEDE INTERESAR

¡Gana, gusta y golea! Rayados vence 4-2 a Bravos de Juárez

Monterrey | 21/10/2025

¡Gana, gusta y golea! Rayados vence 4-2 a Bravos de Juárez
Carlos Salcedo debuta con Rayados tras 10 meses sin actividad

Monterrey | 21/10/2025

Carlos Salcedo debuta con Rayados tras 10 meses sin actividad
Jardine sobre Ramón Juárez: &quot;Es un chico especial&quot;

América | 21/10/2025

Jardine sobre Ramón Juárez: "Es un chico especial"

LO ÚLTIMO

 