Joaquín Moxica celebra su primer gol con Rayados y se lo dedica a su madre

Luego de marcar su primer gol en primera división como jugador de Rayados, el juvenil Joaquin Moxica se mostró feliz por el resultado del equipo y por esta anotación.

Joaquín Moxica, canterano de Rayados | IMAGO7

“Creo que era importante sacar los tres puntos el día de hoy, y hablando en lo individual, pues muy feliz de marcar el primer gol. Obviamente, lo he buscado y pues hoy se dio, gracias a dios.”

“El grupo mentalmente es muy fuerte y a pesar de las derrotas, siempre estamos firmes y hoy, pues, de cara a los partidos importantes que tú dices, creo que una victoria fue de mucha, mucha ayuda.”

El juvenil le dedicó su gol a su madre que se encontraba en el Estadio para apoyar a su hijo, además de la felicitación de sus compañeros.

Joaquín Moxica anota su primer gol como profesional | IMAGO7

“Es un momento muy especial para mí. Hoy mi mamá fue la que pudo venir y fue un reflejo de todo lo que me ha apoyado y se lo se lo quise dedicar a ella. Mi mamá ha sido uno de mis mayores soportes a lo largo de este proceso que llevo y pues por eso creo que ella tenía una intuición de que hoy podía pasar algo importante.”

“Me felicitaron. Creo que todos ven, cómo se trabaja las semanas y lo difícil que es a veces entrar de cambio y me tocó marcar y todos muy felices, muy contentos por mí.