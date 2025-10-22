“Ese es el camino”: asistente de Torrent destaca el triunfo de Rayados

Jordi Guerrero considera que Rayados se acerca a los mejores equipos

RICARDO OLIVARES

Tras la victoria de Rayados en casa ante Bravos de Juárez, el auxiliar técnico de Domènec Torrent, Jordi Guerrero, habló sobre lo que significa este triunfo para el equipo.

“Bueno, yo creo que el partido lo hemos jugado de una manera más posicionada, más ordenada, creando mucha amplitud en el campo, y eso nos ayudó mucho a la circulación del balón, que ha sido fluida, ha sido rápida. Y también nos ha ayudado mucho en la post-pérdida, que estábamos cerca, y yo creo que los veinte primeros minutos son muy buenos, porque hemos estado ahí súper intensos, recuperando muchos balones, jugando en campo contrario, y ese es el camino.”

Destacó el funcionamiento
Destacó el funcionamiento | IMAGO7

Además, Guerrero expresó su sentir tras el debut de Carlos Salcedo, y el primer gol de Joaquín Moxica.

“Carlos ya lleva unos cuantos entrenamientos a buen nivel, y hoy ha empezado ahí, pues, unos cuantos minutos más. Moxica ya lleva entrenando con nosotros, la verdad es que es un chaval con un futuro muy bueno, y, bueno, yo creo que en poco tiempo va a estar ya fijo en el primer equipo.”

Elogió sus futbolistas
Elogió sus futbolistas | IMAGO7

Guerrero, también resaltó el cómo marcha Rayados en la tabla y lo que será la parte final de torneo.

Ahí estamos cerca de los de arriba, y no creo que estemos clasificados todavía matemáticamente para el playoffs, pero ahí nos queda poquito y contentos. Pues, todavía yo estaba contento ahora, y aprovechar esta inercia, que después de empatar un partido en casa, ganar el siguiente es muy importante, y lo hemos conseguido y ese era el objetivo.”

Festejan su clasificación
Festejan su clasificación | MEXSPORT
