Nicolás Larcamón frustrado por el empate ante Necaxa: “Nos faltó determinación”

Tras el empate ante Necaxa en Aguascalientes, Nicolás Larcamón expresó su frustración por el resultado y reconoció que a su equipo le faltó determinación para cerrar el encuentro. El estratega celeste consideró que Cruz Azul tuvo el control durante gran parte del partido, pero no supo capitalizar su dominio en el marcador.

Lamentó el empate | MEXSPORT

“Creo que no encontrábamos profundidad, pero circulábamos la pelota, nos faltaba un poco más de determinación para ir en búsqueda de ese último tercio con más verticalidad, pero al mismo tiempo era un poco ese momento de estudio del partido que a veces sucede”, mencionó.

“Siento que lo que fue el desarrollo, hasta esos 80 minutos fue mucho lo que veníamos a buscar, lastimosamente nos faltó ese criterio para cerrar el partido de la manera que lo podríamos haber cerrado y no como lo hicimos“, dijo en conferencia de prensa.

Dejaron ir la victoria | MEXSPORT

Una cancha complicada

Larcamón también mencionó que las condiciones del terreno de juego dificultaron la propuesta de su equipo. “Hoy, la verdad, que la cancha la encontré difícil, no estaba quizá en las condiciones que me esperaba que esté”, señaló

Criticó la cancha | MEXSPORT

Aunque Necaxa se encuentra en la parte baja de la tabla, el estratega cementero destacó que no se trataba de un rival sencillo.

“No tuvimos la atención necesaria para cerrar un partido de este tipo, contra un rival que, más allá de tener diez puntos, no es un rival que merezca sólo diez puntos. Eso fue algo que traté de hacerles entender desde que iniciamos la preparación de este partido”, apuntó.

Cuestionó la atención de su equipo | MEXSPORT

El técnico lamentó que el empate llegara por una acción individual destacada del rival. “Lastimosamente ellos, en un arresto individual espectacular, encuentran ese gol que les da el empate”, agregó.

Larcamón recordó que su equipo venía de un duelo exigente y con poco tiempo de recuperación. “Nosotros, la realidad es que jugamos a menos de setenta y dos horas del partido pasado, con las demandas de carga emocionales y físicas que tiene un partido como el que afrontamos ese día”, dijo.